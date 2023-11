El Barça goleja sense problemes el Reial Madrid i s'escapa en la Lliga F

MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

L'FC Barcelona no ha donat cap opció aquest diumenge al Reial Madrid i ha signat una nova golejada (5-0) per escapar-se en la classificació de la Lliga F 2023-2024, després d'un partit que ha estat més desequilbrat de l'esperat i en el qual ha acabat amb la resistència de les rivals quan ha agafat avantatge en el marcador.

El dotzè enfrontament entre tots dos equips amb prou feines ha tingut més colors que el blaugrana. Les actuals campiones, amb el suport d'un Estadi Lluís Companys que ha presentat una gran entrada, s'ha sabut refer del prometedor inici del conjunt madridista, que s'ha desfet un cop Aitana Bonmatí ha mrcat l'1-0 i ha patit molt durant la resta de la trobada, sobretot en un tram final de primera meitat on ha perdut qualsevol opció de recuperar-se.

El Barça, finalment sense Alèxia Putellas pel cop que va rebre al genoll dimarts passat contra el Benfica, s'ha sorprès pel bon inici del Reial Madrid, que l'ha pressionat a dalt i fins i tot ha arribat a competir seriosament per la possessió de la pilota, si bé no ho ha traduït en cap ocasió real de perill davant de Cata Coll.

No obstant això, les locals han aprofitat els espais per canviar el partit. Caroline Graham Hansen, un autèntic martiri per a les visitants, ha trobat metres per encarar Olga Carmona i la jugada ha acabat als peus d'Aitana Bonmatí que, amb suavitat i precisió, ha enviat la pilota a la xarxa amb la cama esquerra. El gol ha fet mal a l'equip d'Alberto Toril, que ha anat perdent l'esperança a partir d'aquest moment.

L'equip blaugrana, impulsat per la qualitat de la noruega i de Mariona Caldentey, més la velocitat de Salma Paralluelo, la '9' de Jonatan Giráldez, s'ha deixat anar i ha desarmat completament un Reial Madrid que s'ha aferrat a les parades de Missa Rodríguez, la millor al costat d'Ivana Andrés, i als pals, per sobreviure.

El conjunt madridista necessitava el descans amb urgència, però no ha estat capaç d'arribar als vestuaris amb el mínim desavantatge. Graham Hansen no ha perdonat un nou rebot del travesser a un furibund xut de Paralluelo per fer el 2-0 en el 43 i, poc després, després d'un servei de banda, Caldentey ha dibuixat amb precisió i qualitat un 3-0 que ja semblava definitiu.

Després dels vestuaris, Toril ha intentat millorar el seu equip amb un triple canvi, però no ha funcionat gaire perquè no ha generat res a nivell ofensiu, i és que se n'ha anat de l'Estadi Olímpic sense posar Cata Coll a prova. Missa Rodríguez sí que ha continuat tenint feina, amb una altra cama salvadora davant de Salma Paralluelo a l'inici de la segona meitat.

A partir d'aquí, la trobada ha anat baixant en ritme i intensitat. Les líders han manat, però amb menys fluïdesa ofensiva, i les visitants han continuat sense encertar la tecla ofensiva, amb la mala notícia, a més, de la possible lesió de la colombiana Linda Caicedo. Però quan el partit arribava al final, el Barça ha tancat la 'maneta' amb dos fulgurants gols finals de Claudia Pina, després d'una gran jugada de Bonmatí, i de la jove Vicky López.