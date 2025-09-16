El Barça-Getafe de Lliga es jugarà a l'Estadi Johan Cruyff

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha informat aquest dimarts que el partit de LaLiga EA Sports contra el Getafe CF, corresponent a la cinquena jornada del campionat de lliga, es disputarà a l'Estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, mateix escenari que el del 6-0 contra el València.
"El FC Barcelona informa que el partit corresponent a la jornada 5 de LaLiga, del diumenge 21 de setembre, a les 21.00 hores, davant el Getafe, es disputarà a l'Estadi Johan Cruyff", ha manifestat el club en un comunicat.
L'entitat blaugrana també assegura que continua "treballant intensament" per obtenir els permisos administratius necessaris, per part de l'Ajuntament de Barcelona, de cara a l'obertura de l'Spotify Camp Nou "en properes dates".
A més a més, agraeixen als socis i aficionats la seva "comprensió i suport" en un procés "tan complex i il·lusionant" com és la tornada al nou Spotify Camp Nou.
Les entrades per al partit estaran disponibles per als 16.151 socis amb abonament per a les temporades 2023/24 i 2024/25 a Montjuïc, però tindran preferència els que no van poder assistir al partit davant el València FC de la jornada 4 de LaLiga.