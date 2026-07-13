El Barça de Flick arrenca la pretemporada amb les primeres proves mèdiques

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha donat el tret de sortida aquest dilluns a la pretemporada 2026-27 amb la primera jornada de proves mèdiques i físiques a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on 25 futbolistes han passat els controls habituals abans de l'inici dels entrenaments sota les ordres del tècnic alemany Hansi Flick.
Flick, que afronta la tercera temporada al capdavant de l'equip, encara no ha pogut comptar amb els internacionals que han jugat o que continuen disputant el Mundial 2026 ni amb els nous fitxatges, per la qual cosa l'activitat ha començat amb una convocatòria formada per deu jugadors del primer equip i quinze futbolistes del futbol base.
Entre els integrants de la primera plantilla hi ha Marc-André ter Stegen --pendent de trobar una altra sortida--, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort i Roony Bardghji, i també hi han participar diversos joves habituals en la dinàmica del primer equip, entre ells Toni Fernández, Ibrahim Diarra o Hamza Abdelkarim.
Els jugadors s'han sotmès a diferents anàlisis i controls mèdics, entre els quals proves de composició corporal, podologia, salut bucodental i exploracions cardiològiques, amb l'objectiu de comprovar el seu estat físic abans de tornar a la feina sobre la gespa.
La plantilla començarà aquest dimarts, a partir de les 9.30 hores, el primer entrenament de la pretemporada, una preparació amb la qual Flick espera construir els fonaments per tornar a lluitar per títols després dels èxits de les dues campanyes anteriors.