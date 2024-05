El Barça Femení guanya la tercera 'Champions' a Bilbao

BILBAO, 25 maig (De l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Barça Femení és campió d'Europa per tercera vegada en la seva història en guanyar aquest dissabte al Lió a San Mamés (Bilbao) 2-0, gràcies a gols de les Pilota d'Or Aitana Bonmatí i Alexia Putellas en la segona part, acabant amb la sèrie de derrotes contra les franceses i donant al Barça la segona 'Champions' consecutiva.

En la cinquena final en les últimes sis edicions, en la seva tercera final contra el Lió, per fi el Barça Femení va poder acabar amb la seva 'bèstia negra' i celebrar, en un San Mamés que era blaugrana al 95 per cent, un més que possible canvi d'era en el futbol europeu.

Per res es va semblar aquesta final a les de 2019 i 2022, quan el Lió va guanyar per 4-1 i 3-1 al Barça Femení. Aquesta vegada, les blaugranes van tenir el domini i més ocasions, i van plantejar el seu partit per acabar amb el Lió, que segueix sent (amb vuit) l'equip més llorejat.