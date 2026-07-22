El Barça Femení fitxa la central neerlandesa Renee van Asten fins al 2030

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha anunciat aquest dimecres el fitxatge de la central neerlandesa Renee van Asten, de 19 anys, que arriba traspassada de l'Ajax i signa contracte amb el conjunt blaugrana fins al 30 de juny del 2030 per reforçar la defensa del vigent campió d'Europa.
Van Asten, considerada una de les centrals amb més projecció del futbol europeu, aterra al Barça després de completar una destacada temporada a l'Ajax, on s'ha consolidat en el futbol neerlandès, per aportar "potència física, bona sortida de pilota, anticipació i solidesa defensiva".
La futbolista ha estat una de les grans revelacions de l'Eredivisie femenina 2025/26, en què, malgrat ser la seva primera temporada en el futbol professional, ha estat reconeguda amb els premis Johan Cruyff al Talent de l'Any de la competició i Talent de l'Any de l'Ajax femení.
La seva progressió també li ha permès fer el salt a la selecció absoluta dels Països Baixos amb tan sols 19 anys, després de destacar en les categories inferiors. Segons el Barça, la seva polivalència, domini del joc aeri i capacitat per iniciar el joc des de darrere encaixen amb l'estil de joc de l'equip blaugrana.
Amb aquesta incorporació, el Barça Femení continua perfilant la plantilla de cara a la pròxima temporada i reforçant una defensa que ha perdut Mapi León, que jugarà a Londres amb Alexia Putellas, amb una aposta de futur per a l'eix de la defensa.