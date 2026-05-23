El Barça Femení atropella l'OL Lyonnes i guanya la seva quarta Champions

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -
El Barça Femení ha guanyat aquest dissabte l'OL Lyonnes (4-0) a l'Ullevaal Stadion d'Oslo (Noruega) en la final de la Lliga de Campions Femenina, guanyant la seva quarta Champions, totes els últims sis anys, victòria que confirma el seu domini en el futbol femení europeu.
Les blaugranes, que no arribaven com a favorites sinó que era una final oberta, han tingut el control d'un partit que han guanyat amb solvència, amb un doblet clau de la seva golejadora Ewa Pajor i gràcies també a un gran partit de la portera internacional Cata Coll, clau en les tres grans arribades de les franceses, a més del doblet final, a força de golaços, de Salma Paralluelo.
Amb aquest triomf a Oslo, el Barça sumea la seva quarta 'Champions', igualant en títols l'Eintracht Frankfurt en segona posició d'un palmarès encara dominat per les franceses de l'OL Lyonnes, amb vuit títols però amb dos finals (de les tres últimes jugades) perdudes davant del Barça.