El Barça espanta fantasmes i conquista la seva segona Champions League femenina

El Barça guanya el seu segon títol

Remuntada blaugrana (3-2) davant un Wolfsburg inert en la segona meitat

MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona Femení va conquistar aquest dissabte la segona Lliga de Campions de la seva història al PSV Stadion d'Eindhoven (Països Baixos), gràcies a una fulgurant remuntada davant el VfL Wolfsburg (3-2) i amb una destacada actuació de Patri Guijarro, autora de dos gols clau en l'inici de la segona meitat.

Mostrant ganes de reconciliar-se amb aquesta competició, després d'haver perdut la final de l'any passat, el Barça va recórrer a l'èpica durant la seva tercera presència consecutiva en la lluita pel títol. Guijarro es va erigir com la salvadora de l'equip culer quan els ànims estaven pitjor, només sortir del vestuari per afrontar el segon acte.

Tot i que va avisar primer el conjunt barceloní, gràcies a un xut amb l'esquerra sense sort d'Aitana Bonmatí, va obrir la 'llauna' el Wolfsburg en el minut 3. La davantera Ewa Pajor va robar la pilota a Lucy Bronze en zona perillosa, es va aproximar a la frontal de l'àrea i va fer un potent xut amb la dreta que, malgrat tocar la portera rival, va acabar al fons de la xarxa.

Va respondre en el 12' l'equip entrenat per Jonatan Giráldez, amb un cop de cap d'Irene Paredes en el segon pal a la sortida d'un córner. Però aquesta rematada se'n va anar fora quan ho tenia tot per marcar l'empat. El Barça no es va frenar i va tenir, el minut 27 en la dretana de Bonmatí, una altra bona oportunitat per fer gol.

No obstant això, aquest xut a un pam sobre la gespa va ser repel·lit per una central del conjunt alemany. Mentre les culers dominaven la possessió i copaven el camp contrari, el Wolfsburg va exhibir precisió de quiròfan en la seva segona arribada davant la portera del Barça. La mateixa Pajor va rebre la pilota a la punta esquerra de l'àrea i va centrar al punt de penal.

A l'esquena de la defensa Irene Paredes, Alexandra Popp es va elevar per establir de cap el 0-2. Aquest cop va anestesiar una mica a les pupil·les de Giráldez, que just abans del descans va estar molt prop de reduir distàncies. Salma Paralluelo va culminar un petit aldarull amb una rematada a boca de canó que va aturar la portera Merle Frohms.

L'ESPECTACLE DE GUIJARRO

Però tot va canviar als vestuaris. La xerrada de Giráldez es va combinar a temps amb la determinació de les seves jugadores per no repetir la decepció de l'any passat i amb la relaxació del Wolfsburg. En la primera acció inquietant de la segona meitat, Caroline Graham Hansen va regatejar amb destresa un parell de rivals i va centrar per l'1-2.

Guijarro va anotar llavors el primer dels seus dos punts, acomodant la seva bota esquerra per copejar amb l'interior i fer que la pilota entrés a l'arc alemany per dalt. Sense gaire temps de reacció, en el 50' i un altre cop amb un atac pel costat dret, Bonmatí va retallar una adversària i va fer un altre centre per a l'esperança.

A peu canviat, aquesta pilota bombada va anar directe al capdavant de Guijarro, artillera idònia per als moments de tensió. El seu cop de cap va suposar el 2-2 i, des d'aquell moment, el Wolfsburg es va mostrar totalment inoperant. En ple estat de xoc, les jugadores entrenades per Tommy Stroot gairebé no es van ni acostar a la porteria culer.

La sentència blaugrana va quallar en el minut 70, a tenor d'un garrafal fallada en cadena de les defensa del Wolfsburg. Incapaces d'allunyar una pilota aparentment senzilla de la seva pròpia àrea petita, aquest rebot va ensopegar amb Kathrin Hendrich, que va aguaitar Mariona Caldentey, atenta a tot, per barallar la possessió d'una pilota que valia or.

Caient al terra durant aquest forcejament i salvant la sortida de la portera, va aconseguir assistir a la seva companya Fridolina Rolfö, que venia com una exhalació des del darrere. La davantera sueca va rematar creuant la pilota a l'esquerra, perquè cap defensa no pogués aturar el miracle sota el travesser.

Els canvis de Stroot no van funcionar i el seu equip només va generar una ocasió clara de gol, en un córner i ja amb el llarg temps afegit a punt d'expirar. Va ser Pauline Bremer qui la va picar amb el cap, posant la incertesa, però finalment va atrapar la pilota Sandra Paños. D'aquesta manera, el Barça va sumar una segona Champions al seu brillant palmarès.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: FC BARCELONA, 3 - WOLFSBURG, 2. (0-2, al descans).

--ALINEACIONS:

FC BARCELONA: Paños; Bronze, Paredes, Mapi León, Rolfö; Bonmatí (Putellas, min.90), Walsh (Engen, min.89), Patri Guijarro; Graham Hansen (Crnogorcevic, min.79), Paralluelo (Geyse, min.70) i Caldentey (Pina, min.79).

WOLFSBURGO: Frohms; Wilms (Hegering, min.84), Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Roord (Lattwein, min.72), Huth; Jónsdóttir, Pajor (Bremer, min.84) i Popp.

--GOLS:

0-1, min.3: Pajor.

0-2, min.37: Popp.

1-2, min.48: Patri Guijarro.

2-2, min.50: Patri Guijarro.

3-2, min.70: Rolfö.

--ÀRBITRA: Cheryl Foster (WAL). Va amonestar amb targeta groga Aitana Bonmatí (min.33) i Paredes (min.90+4) en el FC Barcelona; i Hendrich (min.21), Jónsdóttir (min.77) i Popp (min.90+4) en el Wolfsburg.

--ESTADI: PSV Stadion d'Eindhoven (Països Baixos), 34.100 espectadors.