El Barça demana imatges del gol fantasma i podria demanar la repetició del Clàssic

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat que el club demanarà totes les imatges i àudios disponibles de l'acció del possible gol fantasma de Lamine Yamal que no va pujar al marcador del Clàssic de diumenge al Bernabéu (3-2) i, si el club considera que el gol era legal, emprendrà accions i demanarà repetir el partit, en una mesura que pren "com un exercici contra la indefensió".

"Com a club, volem tenir la seguretat sobre què va passar i és per això que els informo que el FC Barcelona requerirà immediatament al Comitè Tècnic d'Àrbitres i a la Federació Espanyola de Futbol que ens faciliti la totalitat de les imatges i àudios que va generar la jugada", ha anunciat Joan Laporta, en referència a aquest gol fantasma, en unes declaracions facilitades pel club.

Si un cop analitzada la documentació el club entén que es va produir un error en l'apreciació de la jugada --"com així pensem", ha afegit Laporta--, el club emprendrà "totes les actuacions oportunes per revertir la situació" sense descartar les accions judicials "que calgui".

Però, més enllà d'això, el club podria demanar repetir el Clàssic, en què LaLiga va quedar sentenciada a favor del Reial Madrid després de la victòria, amb 11 punts de marge a favor dels blancs sobre el Barça, que si hagués guanyat s'hauria posat a 5 punts a falta de 6 jornades.

"Si es confirma que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit, tal com ha ocorregut en algun partit d'àmbit europeu com a conseqüència d'un error", ha assegurat Joan Laporta.

Com a president del FC Barcelona, ha volgut transmetre la "insatisfacció" que produeix al club el "mal ús" d'una eina com el VAR. "Com bé sabeu, jo no he estat mai un gran defensor del VAR perquè crec que de la manera com s'aplica treu espontaneïtat al futbol. Però del que sí que estic a favor és que, ja que el tenim, es faci servir per evitar errors que podrien originar decisions injustes", s'ha sincerat.

"Amb aquesta compareixença que faig, no només vull recollir el malestar dels barcelonistes per la mala gestió que es va fer ahir del VAR, sinó posar l'accent en que, malgrat ser una eina que fa temps que està entre nosaltres, continua provocant confusió i criteris contradictoris segons els partits i equips", ha criticat el president.