El Barça demana ampliar l'ús de Montjuïc fins al 20 de maig

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha sol·licitat aquest dijous poder fer ús de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, de titularitat pública, fins al 20 de maig i assegurar-se així poder-hi jugar fins gairebé a final de temporada, si bé recalca que la intenció és acabar la campanya a l'Spotify Camp Nou.

"El FC Barcelona demanarà a BSM l'extensió d'ocupació i explotació de l'Estadi Olímpic Lluís Companys fins al 20 de maig, tot i que es manté l'objectiu de l'entitat de voler jugar partits aquesta temporada a l'Spotify Camp Nou", ha anunciat el club blaugrana en un comunicat.

A més a més, en el mateix comunicat el Barça relata que sap que la reserva de la instal·lació que tenia BSM a partir del mes de maig per a un esdeveniment musical (un concert dels Rolling Stones) "molt probablement no es farà efectiva".

"La no confirmació d'un esdeveniment que l'Anella Olímpica tenia reservat obre la possibilitat que el FC Barcelona pugui jugar fins l'últim partit de LaLiga a l'Estadi Olímpic. El club vol subratllar que el principal objectiu és disputar partits en aquest final de temporada a l'Spotify Camp Nou, motiu pel qual s'intensificaran els esforços per aconseguir aquesta fita", ha aportat l'entitat.

Sens dubte, un dels partits que més interès suscita, si no el que més, és el clàssic de LaLiga EA Sports contra l'ara mateix líder de la competició, el Reial Madrid. Un partit programat per al diumenge 11 de maig, tot i que amb data i horari per confirmar, i que es jugaria a Montjuïc en cas que BSM accepti aquesta pròrroga sol·licitada pel club blaugrana.