El Barça continuarà jugant a Montjuïc fins al febrer

El club no tornarà al nou Spotify Camp Nou fins que s'acabi la Fase Lliga de la Champions

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha informat aquest dimecres que per seguir la normativa de la UEFA i per no haver de mantenir dues instal·lacions alhora continuaran jugant a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc fins al febrer, un cop es tanqui la fase inicial de la Lliga de Campions i, per ara, fins a la jornada 22 de LaLiga EA Sports inclosa.

"A causa de la normativa UEFA que impedeix canviar d'estadi durant la fase inicial de la Champions League i les dificultats logístiques i el sobrecost que suposa mantenir dues instal·lacions de gran capacitat operatives al mateix temps, el club ha decidit continuar jugant a l'Estadi Olímpic Lluís Companys fins que acabi la fase inicial de la Champions League", ha anunciat el club blaugrana en un comunicat.

La vuitena jornada de la Fase Lliga de la Champions contra l'Atalanta, prevista per al dimecres 29 de gener del 2025, i els partits contra el València CF i el Club Deportivo Alabès, corresponents a la jornades 21 i 22 de LaLiga EA Sports i previstos per al 26 de gener i el 2 de febrer de l'any vinent, serien els últims que jugaria el primer equip de futbol masculí a Montjuïc.

"Els anteriors canvis afecten el període de vigència dels passis previstos, tant per a l'Estadi Olímpic com per a la tornada a l'Spotify Camp Nou, raó per la qual, tal com es va informar durant el procés de reserva de passis, es procedirà a la regularització del preu en el moment de compra en tots dos supòsits", ha explicat el club.

Quant a un possible partit addicional, el de casa de l'eliminatòria de play-off de classificació per als vuitens de final de la Champions, aquest partit sí que quedaria inclòs en el Passi Spotify Camp Nou.

Els socis i sòcies que ho desitgin podran estendre la vigència del Passi a Montjuïc 2024/25 fins a la data efectiva de retorn a l'Spotify Camp Nou a través d'un formulari en el web del club, conservant la mateixa zona triada a l'inici de temporada. "El preu d'aquesta extensió es farà efectiu en el moment de la confirmació i serà un import proporcional als partits addicionals", explica l'entitat.