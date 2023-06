El Barça col·loca el trofeu de la Lliga Endesa al Museu del club

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El trofeu de la Lliga Endesa 2022/23, guanyada pel Barça després de superar el Reial Madrid per 3-0 en la final del play-off, ja està dipositat al Museu del club, entregat aquest dijous per una representació de l'equip i de la Junta Directiva.

A les 13.30 hores, els jugadors Álex Abrines i Tomas Satoransky, l'entrenador, Sarunas Jasikevicius, acompanyats pel president del club, Joan Laporta, i el directiu del bàsquet Josep Cubells han dipositat el trofeu al nou Museu, el Barça Immersive Tour.

La vintena Lliga de la història de la secció és històrica per la xifra rodona i per com s'ha guanyat, amb un immaculat 3-0 sobre el Reial Madrid en la final i amb una única derrota, davant l'Unicaja en les semifinals, durant tot el play-off.

"És una sensació increïble. No pensava que dipositaria aquí una copa, i espero que sigui la primera de moltes. Aquest club mereix més i volem tenir ambició i no quedar-nos aquí. Cada any hem d'anar posant més trofeus al Museu", ha comentat Abrines.