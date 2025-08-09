El Barça arrenca amb el Gamper una temporada il·lusionant i intensa a la porteria

BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona disputa aquest diumenge el Trofeu Joan Gamper, davant del Como italià a les 21.00 a l'estadi Johan Cruyff, en un torneig estiuenc culer que servirà, a més, per presentar davant de l'afició a la plantilla, amb els fitxatges de Joan Garcia, Marcus Rashford i Roony Bardghji com a novetat, i amb la calma d'última hora en el cas de Marc-André Ter Stegen, després que el porter alemany accedís que el club enviés el seu informe mèdic a LaLiga.
Després de la gira asiàtica pel Japó i Corea del Sud, amb victòries als tres partits davant del Vissel Kobe (1-3), el Seül (3-7) i el Daegu (0-5), el Barça tanca la seva pretemporada amb aquest Trofeu Joan Gamper que, arran de les obres del nou Spotify Camp Nou, s'ha de jugar a l'estadi Johan Cruyff, que estarà ple perquè només compta amb unes 6.000 localitats.
En l'àmbit esportiu, el més emotiu serà mesurar-se a un Como 1907 que és un històric a Itàlia que vol viure els seus millors moments de la mà de Cesc Fàbregas, el seu entrenador, de Sergi Roberto i d'Álex Valle, entre els seus jugadors. Tots ells amb passat al FC Barcelona i que viuran una jornada especial, buscant també arribar tan bé com sigui possible a l'arrencada a la sèrie A.
El Barça també ha de pujar en intensitat perquè el següent partit ja serà oficial, davant del RCD Mallorca a l'estadi Mallorca Son Moix en la jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2025-26. En aquest duel podria ser-hi Robert Lewandowski, que, no obstant això, és baixa segura per aquest Trofeu Joan Gamper a causa d'unes molèsties en la cuixa sorgides al retorn de la gira. I és dubte Dani Olmo, que va entrenar divendres al marge.
Sí que hi jugaran els fitxatges de Joan Garcia, Marcus Rashford i Roony Bardghji, aquest últim malgrat tenir fitxa del filial ja que s'espera que continuï la dinàmica del primer equip. Tots tres han fet una bona gira i sembla que, sobretot Joan Garcia, serà clau en els esquemes de Hansi Flick.
Precisament, el tècnic alemany tindrà el seu gran problema a la porteria. Perquè a Joan Garcia l'han fitxat, pagant la clàusula al rival RCD Espanyol, perquè sigui titular. S'ha renovat Wojciech Szczesny, que va aparcar la seva jubilació per ajudar el club en el tram final de la passada temporada per lesió de Marc-André Ter Stegen. Per la seva banda, el descartat és Iñaki Peña, però ara mateix és l'únic porter inscrit a LaLiga EA Sports.
Ter Stegen, després de tornar a operar-se de l'esquena aquest estiu superada la lesió prèvia de genoll que no el va deixar jugar bona part de la passada campanya i que va portar el polonès a l'equip, s'ha mostrat aquestes últimes setmanes en rebel·lia. No pot jugar, però la seva picabaralla amb el club --en part públic, amb encreuament de comunicats-- per la durada de la seva baixa, que afecta el fair play del club i inscripció de Garcia i Rashford, li va fer perdre momentàniament la capitania.
No obstant això, a última hora de divendres, el porter va accedir a signar l'autorització perquè el club passi l'informe de la seva lesió a LaLiga, la qual cosa ha provocat que es tanqui el seu expedient sancionador i recuperi el braçalet de capità. Ara, la seva presència o no en aquest Gamper és on està al focus mediàtic. No hauria de parlar, però si apareix se sotmetrà al judici de l'afició.
Una afició que confia a passar-ho bé a la 'Festa del Gamper Estrella Damm', nom comercial que li dona el club al seu trofeu estiuenc i que marca el punt de partida d'una nova temporada il·lusionant, després de l'històric primer triplet nacional (Lliga, Copa i Supercopa) de l'any passat.
Aquest any, el debut dels homes de Flick davant del seu públic serà a l'estadi Johan Cruyff enfront del Como 1907 (21.00) en una jornada que començarà a partir de les 19.00, i inclourà la presentació de l'equip davant de l'afició a partir de les 20:05 a més d'actuacions musicals; amb Doctor Prats, Lildami o DJ MON, entre d'altres.
Diversos artistes seran els encarregats d'amenitzar l'ambient durant la prèvia del partit, amb diverses Fan Cams, pluja de samarretes i altres dinàmiques habituals en el videomarcador interactuant amb els afeccionats i aficionades a les graderies.
A les 20.05 arribarà el moment de la presentació del primer equip davant de l'afició i l'activitat continuarà amb al·licients per al públic, entre els quals destaca l'actuació de Doctor Prats durant el descans del partit. La 'Festa del Gamper Estrella Damm' es tancarà amb el lliurament de premis una vegada finalitzada la trobada.