El Barça anuncia un acord històric amb Nike

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona i la marca nord-americana Nike han anunciat aquest dissabte un nou "acord de col·laboració plurianual" efectiu a partir d'aquesta temporada, sense revelar-ne les condicions, que reportarà considerables ingressos a l'entitat blaugrana i que suposa "un nou model d'associació estratègica col·laborativa" entre totes dues organitzacions.

Aquesta nova associació consolida Nike com a soci principal del club i soci tècnic oficial en tots els equips professionals i amateurs, que aporta, segons destaca el Barça, "un model únic que enforteix l'associació de marques i impulsa el creixement del negoci global de comerç al detall i llicències".

Així, Nike tindrà un paper estratègic clau en les operacions de comerç al detall del club i, juntament amb Barça Licensing & Merchandising, unirà forces en el desenvolupament de plans específics relacionats amb la creació de productes, la cadena de subministrament i la distribució global.

El FC Barcelona i Nike van signar el seu primer acord de patrocini el 1998. Durant aquest temps, el primer equip blaugrana ha guanyat quatre Lligues de Campions, 12 títols de LaLiga, set Copes del Rei, tres Mundials de Clubs i tres Supercopas d'Europa, entre d'altres.

Per la seva banda, el Barça Femení s'ha consolidat com a líder del futbol femení amb nou Lligues, tres Lligues de Campiones i nou Copes de la Reina. En els altres quatre equips professionals del club, el Barça ha guanyat 58 Lligues, 25 Copes d'Europa i 47 Copes del Rei, entre altres títols.

Nike també va mostrar la seva satisfacció amb la prolongació de la vinculació amb el club culer. "Estem molt orgullosos d'anunciar un nou començament amb un acord multianual amb el FC Barcelona, un dels clubs de futbol més icònics i volguts al món. Durant dècades, Nike i FC Barcelona han compartit un compromís profund amb la innovació, la creativitat i la recerca de l'excel·lència, tant dins com fora del camp", va assenyalar la multinacional nord-americana.

"Estem il·lusionats de progressar en el nostre treball conjunt per fer créixer el futbol a tots els nivells, des de les iniciatives de futbol base que inspiren i empoderen els jugadors joves fins a elevar al FC Barcelona com una icona global d'estil i cultura. Compartim especialment la passió per donar suport al creixement del futbol femení i la nostra col·laboració amb l'equip femení del FC Barcelona és un clar exemple de la nostra dedicació a la igualtat i la inclusivitat en l'esport", van continuar.

Ara, després d'una història comuna "d'èxits" i "una relació única que va més enllà de l'esport", esperen "ampliar junts els límits del que és possible". "El nostre partnership es construeix sobre una passió compartida pel futbol i estem entusiasmats pel nostre camí conjunt", van finalitzar.