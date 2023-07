Balde: "Un Arsenal-Barça és un partit de Champions, estem amb ganes de començar"

MADRID, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral esquerre del FC Barcelona Alejandro Balde ha augurat un "bon partit" davant l'Arsenal anglès dimecres a la matinada (4.30 hores), un partit "de Champions" per a l'equip blaugrana, que afectat una gastroenteritis vírica "ja se sent molt bé" i "amb ganes de començar a jugar".

"Serà un bon partit, la veritat que un Arsenal-Barça és un partit de Champions League. Tots estem amb ganes de començar a jugar, de veure les sensacions que tenim", ha valorat el defensa en unes declaracions compartides pel club a través de les seves xarxes socials.

El partit serà l'estrena dels catalans aquesta pretemporada, després que un brot de gastroenteritis vírica en una part important de la plantilla va impedir la disputa del partit, a priori inicial, contra la Juventus. "El virus ha afectat una mica l'equip, però ja estem recuperant forces, la veritat és que l'equip se sent molt bé", ha tranquil·litzat Balde.

"Jo estic enfocat com sempre, igual que l'equip l'any passat, amb la mateixa il·lusió, amb les mateixes ganes. El meu objectiu és millorar cada dia, continuar aprenent, perquè encara soc molt jove i no hi ha res assegurat al Barça", ha remarcat sobre el seu paper aquest curs en la plantilla, en la qual es preveu que encara tingui més protagonisme sense la presència de Jordi Alba.

Finalment, Balde ha abordat les arribades d'Ilkay Gündogan, Iñigo Martínez i Oriol Romeu, "fitxatges molt bons i veterans, amb experiència", que espera que els acostin a l'objectiu continental. "La Champions sí que és una fita pendent que tenim, ho hem de provar", ha conclòs.