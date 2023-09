Bagnaia s'emporta la 'pole' a Montmeló per davant d'Aleix Espargaró

MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha conquerit aquest dissabte la 'pole position' en la categoria de MotoGP del Gran Premi de Catalunya, onzena cita del calendari del Mundial de Motociclisme, per davant de l'espanyol Aleix Espargaró (Aprilia).

L'actual campió del món ha tornat a mostrar el poder de les 'Desmosedici', que es van veure superades durant la jornada de divendres per les Aprilia d'Espargaró i de Maverick Viñales, i ha dominat la seva sisena qualificació de la temporada, si bé per un marge molt just respecte el de Granollers, que no ha pogut repetir la 'pole' de l'any passat a 'casa'.

El líder del campionat ha marcat una millor volta d'1:38.639, nou rècord del circuit català, millorant l'1:38.686 que havia signat Aleix Espargaró en la 'Practice', per quedar-se amb el millor temps. El català ha pressionat en un últim intent, però ha acabat a una dècima de 'Pecco' i sortirà en la segona posició.

Aprilia ha mostrat la seva fortalesa aquest cap de setmana amb el portuguès Miguel Oliveira, completant la primera línia a cinc mil·lèsimes de l'espanyol i després de passar per la 'Q1', i per davant d'un altre pilot oficial, Maverick Viñales, també a una mica més d'una dècima de Bagnaia.

El matí d'aquest dissabte ha portat més bones notícies a Honda que la vigília. La marca de l'ala daurada havia copat les últimes quatre places de la 'Practice', però ha tornat a trobar auxili en el vuit vegades campió del món Marc Márquez (Repsol Honda).

El pilot de Cervera tornava a estar al màxim i s'havia fet amb el segon bitllet de la 'Q1' per competir en la 'Q2', i tot i que ha acabat dotzè amb un crono d'1:39.701 en aquesta segona classificació, les seves prestacions han estat sensiblement millors, malgrat que encara està a un segon del capdavanter.