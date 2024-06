Bagnaia s'adjudica l'esprint a Mugello i Martín se'n va a terra

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha guanyat aquest dissabte l'esprint en la categoria de MotoGP durant el Gran Premi Itàlia, setena parada del Campionat del Món de motociclisme, per davant de Marc Márquez (Ducati) i Pedro Acosta (KTM).

'Pecco' Bagnaia ha fet una bona arrencada a l'Autòdrom Internacional de Mugello, passant del segon al primer lloc de la graella, i encara l'ha fet millor el seu compatriota Enea Bastianini (Ducati), que en la sortida ha remuntat diverses posicions i fins i tot ha pressionat el poleman espanyol Jorge Martín (Ducati).

Marc Márquez, que havia començat aquesta cursa curta des del quart lloc, també perseguia el podi. Més enrere, a l'escamot, i després d'haver vist el sud-africà Brad Binder (KTM) avançant diversos contrincants, el francès Fabio Quartararo (Yamaha) i el portuguès Miguel Oliveira (Aprilia) han protagonitzat una caiguda que finalment ha quedat sense sancions.

Després, Bastianini ha intentat depassar Martín amb una traçada exterior en el primer revolt de la tercera volta, però ha rebut un cop del pilot de San Sebastián de los Reyes a la moto, que ha provocat que l'italià caigués. I cinc voltes més tard, ha estat 'Martinator' qui se n'ha anat a terra al mateix revolt, aquest cop sense ningú més implicat.

En el liderat, i malgrat que Marc Márquez havia augmentat el ritme, 'Pecco' Bagnaia no ha patit fins a amarrar el triomf i agafar ànims per a la cursa llarga de diumenge, en la qual sortirà tres posicions més a avall en la graella, a conseqüència d'una sanció que arrossega des de divendres.

Aquesta bona notícia de dissabte per a Bagnaia, sent líder de principi a fi després d'11 voltes, li ha servit per llimar el seu desavantatge en la classificació general del Mundial. Martín continua en la cúspide amb 155 punts, 'Pecco' va segon amb 128 i Marc Márquez ocupa la tercera plaça amb 123.