Bagnaia regna a Spielberg i lidera MotoGP en solitari

Marc Márquez, amb problemes en la sortida, remunta de la 13a a la 4a posició



MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha guanyat aquest diumenge la cursa del Gran Premi d'Àustria, onzena cita del Mundial de motociclisme, en un cap de setmana de domini absolut per 'Pecco', que recupera en solitari el liderat arrabassant-li a un Jorge Martín (Ducati) que ha quedat segon, amb Enea Bastianini (Ducati) tercer i Marc Márquez, en remuntada, quart i confirmant el domini de la marca italiana.

Continua molt obert el Mundial de MotoGP, amb 5 punts de diferència entre el nou líder 'Pecco' Bagnaia i Jorge Martín 'Martinator', que aquest cop no ha pogut lluitar amb el metrònom que ha posat en marxa el vigent campió mundial, que se li ha escapat i ha dominat aquesta cursa de la mateixa manera que ha regnat durant el cap de setmana.

Malgrat que Martín era el 'pole man' i que ha sortit millor que en la cursa Sprint de dissabte, la lluita entre l'espanyol i Bagnaia tan sols ha durat algunes voltes. Quan Bagnaia, que signa el tercer '37' de la temporada --guanyar Sprint i cursa en un mateix Gran Premi--, ha decidit pressionar i anar a la recerca de la volta ràpida, Martín no l'ha pogut seguir. Ni ningú més.

Aquest cop no hi ha hagut remuntada d'Enea Bastianini, company de Bagnaia que ha quedat tercer i li ha fet un 'entrepà' a Martín en el podi. En un traçat, el Red Bull Ring de Spielberg, que és clarament Ducati, la firma italiana ha demostrat que està forta com mai i ha situat set pilots en el 'Top 10' d'aquest diumenge, amb Brad Binder (KTM) --cinquè--, Maverick Viñales (Aprilia) --setè-- i Aleix Espargaró (Aprilia) --novè-- com a 'outsiders'.

Perd el liderat Jorge Martín, que va sortir de Gran Bretanya amb 3 punts d'avantatge, i se'n va amb 5 de desavantatge. Pocs canvis, més enllà d'un nou canvi de líder, en un Mundial que continua obert i en el qual es va confirmant que, com el 2023, hi haurà xoc frontal 'Pecco-Martinator' en la lluita pel títol, ja que Bastianini i Márquez continuen perdent punts respecte a ells.

Però el de Cervera ha reviscut grans moments del passat quan ha començat a remuntar. Una mala sortida del català, amb problemes amb la moto i amb el 'holeshot' --dispositiu que comprimeix l'amortidor posterior abans de la sortida--, l'han fet baixar de la tercera a la tretzena plaça, però en la volta 17 ja era cinquè.

Ha superat les Aprilia de Viñales i Aleix Espargaró, les KTM de Jack Miller (frec inclòs en una acció prèvia a la caiguda de l'australià) i de Brad Binder, i fins i tot la Ducati de Bezzecchi. I li han faltat algunes voltes per lluitar per un podi que semblava seu, pel ritme de cursa, si no hagués estat per aquest problema en la graella de sortida.

També ha superat Franco Morbidelli, a qui gairebé s'emporta per davant en aquesta sortida quan ha arribat desbocat a la primera frenada. Però no ha anat així; tots dos han continuat i Márquez ha signat la quarta posició, per davant de Binder, Bezzecchi, Viñales, Morbidelli, Aleix Espargaró i el seu germà i company en el Gresini Álex Márquez, que ha tancat un 'Top 10' del qual s'ha quedat fora un gran Pol Espargaró, convidat per KTM en la cursa de casa per a la firma austríaca i que ha puntuat.

De fet, Pol Espargaró, que és provador de KTM i també comentarista puntual en la plataforma DAZN, ha fet servir una possible evolució i malgrat la falta de ritme ha fet una gran cursa i un cap de setmana més que bo. Ha quedat per davant de les GasGas (motos KTM) de Pedro Acosta, tretzè, i d'Augusto Fernández, quinzè.

Després del doblet 'Sprint+Race' de Bagnaia, és ell qui lidera el Mundial amb 275 punts, 5 més que Jorge Martín, i ja més allunyat, amb 214 punts, Enea Bastianini. Marc Márquez, que va caure dissabte, ha sumat aquest diumenge 13 punts i ara en té 192, a 22 de Bastianini --el seu rival per la tercera plaça-- i a 83 del líder, que ja té més de tres curses d'avantatge sobre qui serà el seu company el 2025.