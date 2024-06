Bagnaia regna a Mugello i Bastiani desplaça Jorge Martín a l'últim revolt

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha aconseguit aquest diumenge la victòria en la cursa llarga de MotoGP del Gran Premi d'Itàlia, setena prova del Mundial de motociclisme, en una cita en la qual l'espanyol Jorge Martín (Ducati) s'ha vist desplaçat a la tercera posició a l'últim revolt en ser avançat pel també transalpí Enea Bastianini (Ducati).

Mugello ha ofert un final trepidant. Mentre 'Pecco' gairebé assaboria la bandera de quadres, Bastianini superava el madrileny en l'últim revolt per completar el doblet del Ducati Lenovo Team --que aquest diumenge ha canviat el vermell pel blau en homenatge al Dia de la República Italiana-- i deixar amb cara de circumstàncies els ocupants del garatge del Prima Pramac Racing.

Amb aquest triomf, 'Pecco' completa un cap de setmana perfecte imposant-se tant a l'esprint com en la cursa llarga, en tots dos casos sortint des del cinquè lloc. Martín, que va caure dissabte, s'ha hagut de conformar aquest diumenge amb un tercer lloc que redueix el seu avantatge al capdavant de la general del Mundial.

Així, amb 171 punts, en té 18 de renda sobre el bicampió del món, mentre que Marc Márquez (Ducati), que ha baixat de les posicions de podi en la penúltima volta i ha acabat quart, és tercer del campionat a 35 punts de Martín. Bastianini ocupa el quart lloc, a 57.

En una sortida extraordinària, 'Pecco' Bagnaia ha passat de la cinquena a la primera posició, guanyant quatre llocs en amb prou feines dos revolts, mentre que el poleman Martín s'ha hagut de conformar amb enganxar-se a la seva roda. A més, Enea Bastianini (Ducati) ha superat Marc Márquez (Ducati) per situar-se tercer.

A poc a poc, Bagnaia ha anat guanyant un ritme estratosfèric per distanciar-se del de San Sebastián de los Reyes, que després de la seva caiguda dissabte en l'esprint no ha volgut arriscar més. Malgrat tot, en el tram final s'hi ha acostat perillosament, però no n'hi ha hagut prou per arrabassar-li la victòria a Mugello.

Per darrere, a sis voltes per al final, el de Cervera ha superat 'La Bèstia' per ascendir a l'últim calaix del podi, però, a tan sols dues voltes de la bandera de quadres, un xoc entre tots dos ha tornat el català a la quarta posició. Bastianini no s'ha conformat i a només uns metres de la bandera de quadres ha aconseguit superar Martín per pujar al segon calaix.

A més de la quarta posició de Márquez, Pedro Acosta (KTM) ha acabat cinquè, Maverick Viñales (Aprilia) ha quedat vuitè i Alex Márquez (Ducati) novè. Per la seva banda, Aleix Espargaró (Aprilia) ha acabat onzè, just per davant de Raúl Fernández (Aprilia), Alex Rins (Yamaha) ha quedat quinzè i Pol Espargaró (KTM) dissetè. Joan Mir (Repsol Profunda) ha caigut i no ha pogut acabar la cursa.