Bagnaia mana a Assen i s'escapa en el liderat de MotoGP

Aleix Espargaró puja al podi després de la sanció de Binder



MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Francesco Bagnaia (Yamaha) s'ha imposat aquest diumenge en la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, vuitena prova del Mundial de motociclisme, per confirmar el seu primer lloc en la general de la categoria reina, en una cita en la qual Aleix Espargaró (Aprilia) ha aconseguit pujar al podi per la sanció al sud-africà Brad Binder (KTM) per excedir els límits de la pista en l'última volta.

'Pecco', que se n'anirà al 'parón' amb una còmoda renda, repeteix triomf a Assen després de coronar-se també el 2022 per davant de Marco Bezzecchi (Ducati), guanyador de la cursa a l'esprint i que també ha estat segon aquest diumenge. Binder ha entrat tercer a meta, però Direcció de Cursa l'ha sancionat amb una posició per excedir el límit de la pista en el revolt 8 durant l'última volta.

Amb això, Aleix Espargaró torna al podi, novè de la cursa en MotoGP i dècim en la seva història en el Campionat del Món, per primera vegada des de MotorLand 2022, tot en una cursa sense la presència de Marc Márquez (Repsol Honda) i en la qual només han acabat 14 pilots a pista.

El caos de posicions ha començat una cop apagats els semàfors; el sud-africà Brad Binder (KTM) ha ascendit quatre llocs per passar a liderar la prova davant de Bagnaia i el 'poleman' Marco Bezzecchi (Ducati), i el francès Fabio Quartararo (Yamaha), tercer a l'esprint de dissabte, ha caigut fins al dotzè lloc.

Tan sols dos revolts després, 'Pecco' s'ha posat al capdavant mentre es quedaven fora de cursa, per caigudes, l'australià Jack Miller (KTM), els francesos Quartararo i Johann Zarco (Ducati) i Maverick Viñales (Aprilia). Les tres places davanteres ja no s'han mogut.

L'italià Enea Bastianini (Ducati), el portuguès Miguel Oliveira (Aprilia) i el valencià Iker Lecuona (Honda) també s'han quedat sense opcions per problemes mecànics amb les motos.

Entre els espanyols, Jorge Martín (Ducati) s'ha quedat a només nou mil·lèsimes del podi, cinquè, just per davant d'Álex Márquez (Ducati), sisè. Augusto Fernández (KTM) ha estat desè i Raúl Fernández (Aprilia), dotzè.