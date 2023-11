Bagnaia guanya el pols a Jorge Martín en la victòria de Bastianini a Sepang

MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Enea Bastianini (Ducati) ha conquistat aquest diumenge la victòria en la cursa de MotoGP del Gran Premi de Malàisia, divuitena prova del Mundial de motociclisme, tot en una jornada en la qual l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), tercer, ha reforçat el seu liderat respecte de l'espanyol Jorge Martín (Ducati), que ha quedat quart.

Després d'un any sense guanyar, la 'Bèstia' ha tornat pel cap alt alt del podi a Sepang després d'una cursa que ha dominat de principi a fi per manar per davant del català Àlex Márquez (Ducati), vencedor de l'esprint aquest dissabte, i de 'Pecco'.

D'aquesta manera, Bagnaia recupera el terreny perdut dissabte, quan va ser tercer després de Martín, i augmenta el seu avantatge al capdavant del campionat quan tan sols queden dos Grans Premis per al final. Ara, compta amb 14 punts de renda per sobre el madrileny, l'únic que podrà lluitar amb ell pel títol després que l'italià Marco Bezzecchi (Ducati) --sisè aquest diumenge-- ha quedat matemàticament descartat.

Amb 74 punts encara per repartir-se, 'Pecco' podria disposar del seu primer 'match ball' en la cursa llarga del Gran Premi de Qatar de la setmana vinent si aconsegueix acabar per davant del de San Sebastián de los Reyes en la cursa a l'esprint a Losail.

En el primer revolt de la volta inaugural, Bastianini s'ha situat al capdavant en beneficiar-se d'una traçada més llarga de l'habitual davant de Bagnaia i Martín, mentre que el petit dels Márquez aconseguia posar-se a roda de la 'Bèstia'. Els dos rivals pel títol, per la seva banda, s'han intercanviat una sèrie d'avançaments pel podi, amb el grup perseguidor aproximant-se.

Les posicions s'han estabilitzat un cop passat l'equador de la cursa; ja no ha canviat res i Bastianini, Àlex Márquez i Bagnaia han completat el podi final en la prova malaia. Martín ha sentenciat el títol de millor pilot independent amb la seva quarta plaça.

Quant a la resta d'espanyols, Maverick Viñales (Aprilia) ha cabat onzè, mentre que Marc Márquez (Repsol Honda), Augusto Fernández (KTM), Pol Espargaró (KTM), Iker Lecuona (Honda) i Álvaro Bautista (Ducati) han ocupat les posicions de la tretzena a la dissetena.

No han aconseguit acabar la prova Aleix Espargaró (Aprilia), Raúl Fernández (Aprilia) ni Joan Mir (Repsol Honda). D'aquí a una setmana, el Mundial tornarà amb la penúltima cita del curs, el Gran Premi de Qatar.