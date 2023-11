Bagnaia arrencarà des de la pole a Xest per la sanció de Viñales

MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) arrencarà des de la pole aquest diumenge en la cursa de MotoGP del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial de motociclisme i en la qual es decidirà el títol, per la sanció de tres posicions del 'poleman' Maverick Viñales (Aprilia), que no afectarà l'espanyol Jorge Martín (Ducati), que sortirà sisè en la seva lluita pel campionat amb 'Pecco'.

El Panell de Comissaris de la FIM ha imposat al de Roses una penalització de tres llocs en la graella de sortida per no respectar una bandera negra amb el cercle taronja durant el 'warm up' d'aquest diumenge. Amb això, Bagnaia hereta la seva pole.

No obstant això, la sanció no afecta Martín, que necessita remuntar des de la sisena posició de sortida per tenir opcions de guanyar el títol. El de San Sebastián de los Reyes va estrènyer la lluita pel campionat guanyant dissabte la cursa a l'esprint a Xest, en la qual 'Pecco' va ser cinquè.

Ara, només 14 unitats separen el transalpí del madrileny. Per ser campió, Martín ha de guanyar la cursa i que Bagnaia quedi sisè o pitjor; ser segon i que Bagnaia quedi onzè o pitjor; o ser tercer i que l'italià quedi quinzè o pitjor.