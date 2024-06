Bagnaia arrasa a Assen i pressiona Jorge Martín en MotoGP

El madrileny acaba segon i ja només compta amb deu punts d'avantatge per sobre de l'italià



MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha conquistat aquest diumenge la victòria en la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, vuitena cita del Mundial de motociclisme, per davant de l'espanyol Jorge Martín (Ducati), que veu com es redueix la seva distància en la general per sobre del transalpí.

Com tot el cap de setmana, 'Pecco' ha demostrat a Assen que està en un moment dolç; a un ritme inassolible, en cap moment ha vist perillar el seu triomf aquest diumenge, encapçalant un podi en el qual l'han acompanyat el madrileny i el també transalpí Enea Bastianini (Ducati).

Amb aquest resultat, signa el seu segon doblet consecutiu i cinc curses seguides guanyant, comptant els esprints. Malgrat tot, Martín continua al capdavant de la general de la categoria reina amb 200 punts, deu més que l'italià (190), i Marc Márquez (Ducati), quart aquest diumenge, és tercer amb 149 unitats.

Tan bon punt s'han apagat els semàfors, Bagnaia ha arrencat per intentar allunyar Martín, que ha aconseguit conservar la segona posició mentre per darrere començava la lluita pel tercer lloc; tan sols dos revolts després de la sortida, Marc Márquez (Ducati) ha aconseguit desplaçar Maverick Viñales (Aprilia) de les posicions de podi.

L'italià Fabio Di Giannantonio (Ducati) s'ha sumat a la baralla i s'ha situat tercer unes voltes més tard, assentant les posicions davanteres en l'equador de la cursa. Pedro Acosta (KTM) i Enea Bastianini (Ducati) també s'han animat, i el transalpí ha esperat l'oportunitat per alçar-se a l'últim calaix quan tan sols quedaven cinc girs per al final.

Per davant, 'Pecco' ha incrementat la seva distància sobre el de San Sebastián de los Reyes per signar la seva victòria número 23 en la categoria reina i el tercer triomf seguit a Assen, que l'acosten al seu principal rival en la general del campionat.

Marc Márquez ha pogut acabar quart i Viñales, que ha entrat cinquè en meta, ha cedit una plaça per excedir els límits de la pista i ha quedat sisè. Pedro Acosta, que rodava en els punts, ha vist com se li escapaven després d'anar-se'n a terra en l'última volta.

A més, Alex Márquez (Ducati) ha acabat vuitè, just per davant de Raúl Fernández (Aprilia), i Augusto Fernández (KTM) ha quedat catorzè. Finalment, Alex Rins (Yamaha) ha caigut en la primera volta, mentre que Joan Mir (Repsol Honda) tampoc no ha pogut acabar la cursa.