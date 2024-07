Bagnaia aprofita una caiguda de Martín i se situa líder del Mundial

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha aconseguit la victòria en el Gran Premi d'Alemanya, novena prova del calendari al circuit de Sachsenring, després d'una caiguda de l'espanyol Jorge Martín (Ducati) quan quedaven dues voltes i liderava, per acabar fent un 'zero' que li ha fet predre el liderat del Mundial, mentre Marc, amb una espectacular remuntada, i Àlex Márquez han completat el podi.

Cursa decebedora i dolorosa per a un Jorge Martín que ha dominat la majoria de girs a Sachsenring, arribant a treure més d'un segon a 'Pecco' --ja pilot amb més triomfs (24) en la història de Ducati--, però la pressió li ha fet cometre un error gairebé quan veia onejar la bandera de quadres. Ara, 'Martinator' es queda amb 212 punts en el Mundial, deu punts menys que Bagnaia (222), que fa un avançament important en la lluita pel títol.

Martín ha sortit molt bé des de la pole i ha mantingut en els primers girs aquesta preuada primera plaça, tot i que Bagnaia no ha trigat a mostrar-se i fins i tot superar el de San Sebastián de los Reyes. Aquest, no obstant això, no ha perdut la paciència i ha continuat treballant pel liderat. Mentrestant, Maverick Viñales ha tingut un esglai en forma de sortida de pista, si bé sense caiguda, però ha perdut moltes posicions.

'Martinator' ha recuperat en la volta sis el primer lloc i ha tirat amb bon ritme, aprofitant també que el seu escuder Franco Morbidelli s'ha col·locat segon avançant 'Pecco', amb la missió de donar via lliure al seu company. I així ha estat, amb el vigent campió fins i tot coquetejant amb Àlex Márquez amb la tercera plaça en joc.

Però Bagnaia ha pressionat i molt, baixant considerablement els seus temps per oblidar-se de caure a la quarta posició i retornar l'avançament a Morbidelli en l'equador de la cursa, malgrat que Martín continuava a més d'un segon. Per darrere, Marc Márquez avançava posicions de manera imparable i s'ha col·locat cinquè en la volta 15, amb el seu germà Àlex en plena lluita pel podi amb Morbidelli.

Pocs canvis en les següents voltes, amb Martín controlant bé la situació i mantenint 'Pecco' lluny, fins que en la volta 21 Marc Márquez i Morbidelli han topat per culpa de l'italià, que ha fet perdre la cúpula al català. No obstant això, el vuit vegades campió del món no ha tirat la tovallola, sinó que ha continuat determinat a fer un bon paper i completar una remuntada des de la tretzena posició.

Tanmateix, el gran gir de guió del Mundial ha tingut lloc quan quedaven dues voltes per al final. Jorge Martín continuava defensant la seva distància, però la pressió de 'Pecco' li ha fet cometre un error en el primer revolt, on se li ha descontrolat la part davantera i ha caigut mentre veia com el vigent campió avançava sense oposició en la primera posició. Un triomf que, a més, arrabassa el liderat al madrileny, ara deu punts per darrere de Bagnaia.

Aquest incident ha beneficiat els germans Márquez, que ja s'asseguraven un podi, amb el segon lloc finalment per a Marc, que ha superat Àlex --suma el seu cinquè calaix en la categoria-- en l'última volta, per completar una estratosfèrica remuntada, superant onze pilots des de la sortida.