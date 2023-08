Bagnaia aconsegueix a Spielberg la seva cinquena pole de l'any en MotoGP

MADRID, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) s'ha fet aquest dissabte amb la pole position per a les curses de MotoGP en el Gran Premi d'Àustria, desena cita del Campionat del Món de motociclisme, mentre que Maverick Viñales (Aprilia) ha estat el millor dels espanyols gràcies a la seva segona posició en graella.

Amb el seu millor temps d'1:28.539 al Red Bull Ring de Spielberg, Bagnaia ha obtingut la millor plaça d'entre els 12 pilots que han concursat en la Q2. Per completar aquesta nòmina, prèviament des de la Q1 s'havien classificat l'australià Jack Miller (KTM) i l'italià Lucca Marini (Ducati), superant per 0.175 l'espanyol Pol Espargaró (KTM).

El seu compatriota Marc Márquez, envoltat aquests dies per un possible canvi d'equip si les seves prestacions no milloren amb Repsol Honda, també s'ha quedat fora en la Q1 i ha confirmat la seva amargor a la regió de Styria. Així, no s'ha pogut fer a la lluita amb els que aquesta temporada estan sent els 'gallets' de més cilindrada del campionat.

Bagnaia, líder de la classificació general en aquest Mundial, ha exhibit fiabilitat i ha recollit la seva cinquena pole de l'any després de les assolides a Austin, Le Mans, Mugello i Sachsenring. En aquesta ocasió, l'ha seguit Viñales, amb un bon rendiment i passant per la bandera de quadres a 0.037 de la posició de privilegi.