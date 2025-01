Badosa trenca el seu sostre a Austràlia i se cita amb Gauff

MADRID 19 gen. (EUROPA PRESS) -

La tennista espanyola Paula Badosa ha accedit per primera vegada a la seva carrera als quarts de final de l'Open d'Austràlia, primer Grand Slam de la temporada, després de superar aquest diumenge la sèrbia Olga Danilovic (6-1, 7-6(2)), i s'enfrontarà a la tercera favorita a Melbourne, la nord-americà Coco Gauff.

A la Margaret Court Arena, la catalana, número 12 del món, va arrencar el duel amb un 5-0 que li va permetre tancar aviat la primera mànega. No obstant això, va haver d'esforçar-se a fons per doblegar la tennista balcànica, que va aconseguir avançar-se 5-2.

Amb un altre trencament, Badosa va forçar el 'tie break', on es va mostrar intractable per tancar el xoc en la seva segona bola de partit. En total, va materialitzar set 'aces' i va guanyar el 82% dels punts amb el seu primer servei per segellar els seus primers quarts de final a Melbourne, els tercers a Grand Slams --després de Roland Garros 2021 i l'US Open 2024.

"El segon set va ser una mica complicat perquè anava 5-2 a baix, però no era un 5-2 real perquè estava jugant bé. Crec que vaig canviar l'impuls i vaig acabar jugant molt bé novament", va assenyalar l'espanyola després de la trobada.

D'aquesta manera, Badosa es converteix en la primera dona espanyola a arribar als quarts de final de l'Open d'Austràlia des que ho aconseguís Garbiñe Muguruza el 2020, quan va jugar la final.

Ara l'espera la número tres del món, la nord-americana Coco Gauff, que va haver de remuntar en el seu duel de vuitens davant de la suïssa Belinda Bencic (5-7, 6-2, 6-1). El cara a cara entre Gauff i Badosa està igualat (3-3), encara que la nord-americana va guanyar els dos enfrontaments de l'any passat.