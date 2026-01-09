Badalona acollirà la final four de la Basketball Champions League 2026

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
La ciutat de Badalona (Barcelona) serà la seu de la final four de la Basketball Champions League (BCL) 2026, que es disputarà del 7 al 9 de maig al Pavelló Olímpic, en el que suposarà la primera final europea de bàsquet que se celebra a la ciutat catalana.
La designació s'ha fet oficial aquest divendres després de l'acord entre la FIBA Basketball Champions League i l'Ajuntament de Badalona, arran de la reunió aquesta setmana a la Patrick Baumann House of Basketball de Mies (Suïssa) entre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i el CEO de la BCL, Patrick Comninos, en una trobada en què també van participar representants institucionals i del bàsquet europeu i local.
Amb aquest acord, la Basketball Champions League, impulsada per Ameresco SUNEL, tornarà a celebrar la fase final a Espanya nou anys després de la final four disputada a La Laguna de Tenerife, reforçant el pes del país com a escenari de grans esdeveniments del bàsquet continental.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha subratllat que un dels objectius del govern municipal és atreure competicions esportives internacionals que projectin la ciutat en l'àmbit nacional i internacional.
"Badalona és el bressol del bàsquet espanyol i hem fet una aposta ferma per acollir per primera vegada una final internacional de la rellevància de la Basketball Champions League. Aquest esdeveniment ens permetrà convertir Badalona en la capital europea del bàsquet durant uns dies i consolidar la ciutat com un referent esportiu", ha assenyalat.