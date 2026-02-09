Bad Bunny protagonitza el descans de la Super Bowl més llatí amb un missatge d'unitat

Donald Trump: "És una bufetada al nostre país"
MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Una setmana després de guanyar el Grammy a l'àlbum de l'any, "DeBÍ TiRAR Más FOTOS", el cèlebre artista porto-riqueny Bad Bunny també ha estat el primer solista llatí de parla hispana a encapçalar l'espectacle del descans de la Super Bowl --la final entre els New England Patriots i els Seattle Seahawks-- en què ha enviat un missatge d'unitat al continent americà.
Benito Antonio Martínez Ocasio ha conquerit el Levi's Stadium, a Santa Clara, San Francisco, amb un espectacle en què el decorat i vestuari evocava els camps de canya de sucre de Puerto Rico i ha comptat amb la col·laboració d'artistes com Lady Gaga i Ricky Martin, que ha interpretat la cançó "Lo Que Le Pasó a Hawaii", del mateix Bad Bunny.
El recentment guardonat en els premis Grammy ha conclòs l'actuació amb un missatge d'unitat, en què ha demanat en anglès que "Déu beneeixi Amèrica" fent referència a tots els països del continent mentre múltiples ballarins onejaven banderes al seu voltant.
DONALD TRUMP: "ÉS UNA BUFETADA AL NOSTRE PAÍS"
El concert, com era d'esperar, no ha estat del gust del president dels Estats Units (EUA), el republicà Donald Trump, que l'ha qualificat com "un dels pitjors de la història".
"No té sentit, és una ofensa a la grandesa dels EUA i no representa els nostres estàndards d'èxit, creativitat ni excel·lència. Ningú no entén ni una paraula del que diu aquest paio, i el ball és repugnant", ha lamentat, després d'afirmar que "és una bufetada" als EUA.
Donald Trump ja s'havia manifestat en contra de l'elecció de Bad Bunny, que en la gala de lliurament dels premis Grammy va cridar "Fora ICE" --en al·lusió al Servei d'Immigració i Control de Duanes-- i va al·legar: "No som animals, som humans i americans".