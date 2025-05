El Barça cau (1-0) a la final de la Champions contra l'Arsenal

LISBOA, (EUROPA PRESS)

El Barça Femení ha caigut (1-0) davant de l'Arsenal anglès aquest dissabte a la final de la Lliga de Campions Femenina celebrada al Estádio José Alvalade (Lisboa), per un gol de Stina Blackstenius al minut 75.

El quadre blaugrana, que aspirava a un tercer títol seguit i quart en total, ha vist frenat el seu regnat europeu davant d'un Arsenal que ha alçat la seva segona corona després de la de 2007.

El Barça ha sigut millor, ha dominat i ha generat molta sensació de perill i ocasions com per avançar-se, però no ha tingut reacció al gol de la davantera sueca.