Aurora Catà: "Hi ha moltes opcions que Barcelona repeteixi com a seu de la Copa Amèrica"

La vicepresidenta de la Copa Amèrica assegura que "si Barcelona vol, Barcelona pot"

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta d'America's Cup Events Barcelona (ACE Barcelona), Aurora Catà, creu que hi ha "moltes més opcions" del que pugui semblar que Barcelona repeteixi com a seu de la Copa Amèrica, ciutat que acollirà la 37a edició el 2024 amb previsió que sigui un "èxit absolut" i amb tota la logística ja a punt quan queda un any per a les regates pel títol, que defensa l'Emirates Team New Zealand.

En una entrevista a Europa Press, Aurora Catà --la número 2 de la 37a America's Cup de Barcelona 2024-- assegura que hi ha "moltes més opcions del que la gent creu" que Barcelona "repeteixi com a seu de la Copa Amèrica", i que, en resum, "si Barcelona vol, Barcelona pot".

"D'entrada, vaig a la competició. El Team New Zealand és l'únic equip que té el 50% de possibilitats de guanyar, perquè és l'únic que va directe a la final, i han dit públicament, i altres equips també, que valoraran molt seriosament repetir Barcelona com a seu", ha revelat.

Per aquest motiu, Barcelona té la 'pole position', si la ciutat i la resta d'institucions volen, per albergar també la 38a edició el 2028. "Em costa pensar en què podria passar perquè Barcelona no repetís. Podria passar que Barcelona no volgués, però no ho veig clar... De debò, hem tingut, insisteixo, com a organització d'un esdeveniment d'aquesta dimensió, situacions d'arreglar-ho tot amb voluntat, vocació i complicitat, de tothom", ha celebrat Catà.

"Des del primer dia, hi ha complicitat de les institucions de tots els nivells, de tots els colors, per un projecte comú de tots i que torni a posar Barcelona com a ciutat i com a comunitat en el mapa internacional. Hem trobat una solució a tot i continuem, deixa'm dir, tan amics com el primer dia, i això és realment difícil de repetir", ha destacat.

Per tot això, Aurora Catà ha estat més que clara: "Si Barcelona vol, si Catalunya i Espanya i tot l'ens vol repetir, es pot repetir? Sí, jo sempre dic 'si Barcelona vol, Barcelona pot'".

Motius per repetir a Barcelona? Doncs que és una ciutat "extraordinària i incomparable". "Hi ha ciutats meravelloses, però no comparables. Si tot va com ha d'anar, esperem que sigui un èxit. Hi podria haver una altra Copa Amèrica a Barcelona? Sí, evidentment. I, a més, jugaríem amb molt avantatge perquè ja l'hi hauríem fet una vegada", ha aportat, en aquest sentit.

"Aquí a Barcelona tota la infraestructura està feta. Si l'esdeveniment té una bona participació i, a més, tothom en gaudeix, bé, doncs això són punts a favor, evidentment. Hi pot haver ofertes i ciutats que realment facin altres propostes interessants. Però ara mateix no en tenim cap. Ni la de Barcelona, que hauria de presentar un altre cop candidatura i fer-se formal", ha matisat en aquest sentit la vicepresidenta de la Copa Amèrica de Barcelona.

A UN ANY VISTA, TOT PREPARAT

D'altra banda, ja queda menys d'un any perquè el 12 d'octubre del 2024 arranqui la 37a America's Cup Match, les regates finals pel títol. "Estem amb el compte enrere en marxa i cada dia que ens acostem més a aquest 'deadline' tot s'accelera més, tot agafa més dimensió i cos", ha reconegut Catà.

"Hem estat treballant molts, molts mesos, des del març del 2022 en la preparació, a establir una mica les bases de tot el que implica un esdeveniment d'aquesta dimensió, i ara ja estem en l'execució final, en el visualitzar tot el que s'està plantejant. A nivell logístic està tot fet", ha celebrat.

De fet, des del passat mes d'abril, tots els equips --Nova Zelanda, Suïssa, França, els Estats Units, Gran Bretanya i Itàlia-- ja estan entrenant diàriament en aigües de Barcelona. "Ja es poden veure entrenant al Port de Barcelona, cada dia, els vaixells voladors AC75, la Fórmula 1 del mar, i la veritat és que en si mateix això ja és un espectacle", ha manifestat.

Un exercici logístic majúscul per a l'organització, aconseguir tenir tots els membres dels equips a Barcelona més d'un any abans de l'inici de la competició. "Estem parlant d'unes 150 persones amb les seves famílies per equip, per tant, buscar-los l'allotjament, les escoles, perquè estem parlant de fins a 600 nens que ja s'han escolaritzat, tota aquesta part també hi és", ha assenyalat.

Això sí, hi ha alguna cosa que no es pot controlar, ni tan sols el CEO de la competició, el patró del 'defensar' Emirates Team New Zealand, Grant Dalton. "Què és el que no podem controlar? Què és el que no podem manejar? Què és el que no podem fer? El temps, que el dia de la regata final no bufi el vent o sigui un dia d'una tempesta de llamps, com va passar a Vilanova (en la primera regata Preliminar). El més difícil és lluitar contra els elements. Però així és la vela", ha reconegut.

UNA COPA AMÈRICA OBERTA A BARCELONA

Sens dubte, un dels valors i de les conviccions del Team New Zealand, com a organitzador de la Copa Amèrica, és que la competició sigui un esdeveniment "absolutament obert a tota la ciutadana" de Barcelona, que com a ciutat "ajuda molt per una costa que guanya profunditat molt ràpid.

"La regata es pot acostar molt a les platges. Serà fàcil de veure en directe i de seguir en tots els suports audiovisuals que s'aportaran tant a les pantalles com als mòbils o tauletes. I el nostre senyal televisiu tindrà realitat augmentada i incorporada, que el que fa és agafar totes les dades de cada vaixell --que tenen molts sensors-- i s'envia molta informació, en un resultat que és el que permet saber el rumb, la velocitat, qui va al capdavant, i tot es dibuixa damunt la realitat. I farà molt entendible la regata", ha explicat Aurora Catà.

A més, ha anunciat a Europa Press que la Copa Amèrica de Barcelona 2024 tindrà un videojoc únic. "Farem un 'e-game', que també es presentarà a Barcelona, amb el qual, diguem, estem col·laborant. S'incorporarà tot el perfil de Barcelona en el joc i és una altra de les novetats importants d'aquesta Copa Amèrica. Crec que no hi ha hagut mai un 'e-game' dedicat a una edició", ha manifestat.