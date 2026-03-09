Audrey Pascual guanya l'or en el supergegant dels Jocs Paralímpics de Milà-Cortina

MADRID 9 març (EUROPA PRESS) -
L'esquiadora Audrey Pascual ha guanyat aquest dilluns la medalla d'or en la disciplina d'eslàlom supergegant dels Jocs Paralímpics d'Hivern de Milà i Cortina d'Ampezzo (Itàlia), el seu segon metall en aquests jocs per a ella i per a Espanya després de la plata en descens de dissabte.
La madrilenya, de 21 anys i que competeix en la categoria d'esportistes assegudes, ha aconseguit proclamar-se campiona paralímpica per primera vegada en la seva carrera després de dominar la prova, en la qual ha hagut de sortir de les primeres després de l'error de la seva gran rival, l'alemanya Anna-Lena Forster, que ha sortit del traçat quan ja perdia temps amb Pascual.