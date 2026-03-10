Audrey Pascual guanya un altre or en la combinada dels Jocs Paralímpics d'hivern

MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -
L'esquiadora Audrey Pascual ha sumat la seva segona medalla d'or en els Jocs Paralímpics d'hivern de Milà i Cortina d'Ampezzo (Itàlia) després d'imposar-se en la combinada d'esquí alpí per a esportistes que competeixen assegudes.
L'esportista madrilenya, de 21 anys, ha aconseguit el seu tercer metall personal i per a la delegació espanyola en els jocs després de la plata en descens i l'or en supergegant.
Pascual, que havia aconseguit un avantatge de gairebé tres segons sobre l'alemanya Anna-Lena Forster de cara a la segona baixada, ha sabut controlar la pressió de sortir última i s'ha acabat imposant a la seva rival per un marge de menys de mig segon.