Atlètic de Madrid-FC Barcelona i Athletic Club-Reial Societat, en les semifinals de Copa

Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Arxiu
LAS ROZAS (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)
L'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al FC Barcelona i l'Athletic Club a la Reial Societat en les semifinals de la Copa del Rei Mapfre 2025-2026, segons el sorteig celebrat aquest divendres a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
El conjunt matalasser i el biscaí exerciran de locals en el primer partit d'aquesta penúltima eliminatòria ja a doble partit, amb l'anada entre el 10 i el 12 de febrer, i la tornada programada per al 3-5 de març.
--EMPARELLAMENTS DE SEMIFINALS DE LA COPA DEL REI MAPFRE.
Atlètic de Madrid - FC Barcelona.
Athletic Club - Reial Societat.