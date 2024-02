Athletic-Barça i Atlètic de Madrid-Reial Societat, semifinals de la Copa de la Reina

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club-FC Barcelona i Atlètic de Madrid-Reial Societat seran les eliminatòries de semifinals de la Copa de la Reina de futbol, segons el sorteig que s'ha celebrat aquest divendres a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Les blaugranes, grans favorites com a vigents campiones de la Lliga F i la Champions, viatjaran primer a Lezama per enfrontar-se a les 'lleones', que s'hauran de desplaçar una setmana després a la capital catalana per tancar l'eliminatòria.

El quadre culer, amb nou copes --rècord de la competició--, va atropellar el Sevilla en els quarts (8-0), mentre que les bilbaïnes van superar en la tanda de penals el Costa Adeje Tenerife (1-1, 7-6 en els penals).

El conjunt matalasser, que defensa el títol i que va eliminar el Reial Madrid en el derbi de quarts (2-1), reeditarà en la penúltima ronda davant les de Natalia Arroyo la final de Copa del 2019, en la qual les donostiarres van guanyar el seu fins ara únic trofeu del torneig. El conjunt basc, per la seva banda, va deixar fora de la competició el Llevant (1-2).

Els partits d'anada de les semifinals estan previstos els dies 6 i 7 de març, mentre que els de tornada es jugaran la setmana següent, del 13 al 14 de març. La final serà el dissabte 18 de maig, una setmana abans de la final de la Lliga de Campions de Bilbao --25 de maig--.

--ELIMINATÒRIES DE SEMIFINALS DE LA COPA DE LA REINA.

Athletic Club - FC Barcelona.

Atlètic de Madrid - Reial Societat.