Arbeloa: "La UEFA té l'oportunitat de no deixar en un eslògan la lluita contra el racisme"

MADRID 24 febr. (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del Reial Madrid, Álvaro Arbeloa, ha defensat aquest dimarts que la UEFA "té l'oportunitat de no deixar en un eslògan i una pancarta abans dels partits" la lluita contra el racisme, en referència a la suspensió provisional de l'argentí Gianluca Prestianni, del SL Benfica, després que el jugador madridista Vinícius Júnior el denunciés per suposats insults racistes.
"Estem davant una gran oportunitat de marcar un abans i un després en la lluita contra el racisme. La UEFA té l'oportunitat de no deixar en un eslògan i una pancarta abans dels partits la lluita contra el racisme, espero que aprofitin l'oportunitat", ha comentat el de Salamanca en la roda de premsa prèvia al duel de tornada dels play-offs de la Champions contra el Benfica d'aquest dimecres al Bernabéu.
Després de marcar el 0-1 dimarts passat en l'anada a l'Estádio da Luz de Lisboa, el brasiler es va acostar al col·legiat del matx, el francès François Letexier, per indicar-li que Prestianni l'havia insultat de manera racista mentre es tapava la boca amb la samarreta després d'una discussió. La UEFA va investigar l'incident i va decidir suspendre provisionalment l'argentí.
"Estem molt concentrats en el partit de demà, a donar un gran nivell, una gran imatge, a fer les coses bé dins el camp, a tenir un gran rendiment, a guanyar el partit, i aquí és en on tenim el focus, on posem tota l'energia, tot l'esforç, i és el que volem veure demà. La resta, evidentment, crec que no ens incumbeix, no som nosaltres qui hem de prendre aquestes decisions, ha de ser la UEFA", ha afegit.
A més, Arbeloa ha tornat a valorar les paraules del tècnic del Benfica, José Mourinho, que va acusar Vinícius de provocar la graderia de Da Luz. "Va marcar un gol molt bonic, un grandíssim gol, i res del que pugui fer ni hagi fet al terreny de joc justifica un acte de racisme. No hi ha res que justifiqui un acte de racisme", ha sentenciat.