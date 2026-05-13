Arbeloa: "És sorprenent sentir que el Madrid toca fons; aleshores, els altres què toquen?"

MADRID 13 maig (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del Reial Madrid, Álvaro Arbeloa, ha assegurat aquest dimecres que "és sorprenent" sentir que el club blanc "toca fons" i s'ha preguntat "què toquen" la resta d'equips, després de criticar les anàlisis d'inestabilitat institucional i reivindicar que l'equip fa temps que fa moltes coses bé.
"El Reial Madrid és més fort quan l'afició i l'equip, el club, estem junts. Així ha estat en els moments difícils, és quan una afició, un club i uns jugadors han d'estar junts, quan una família està unida. I el Reial Madrid sempre torna", ha expressat el de Salamanca en la roda de premsa prèvia al partit de la jornada 36 de LaLiga EA Sports davant el Reial Oviedo de dijous al Santiago Bernabéu.
Arbeloa ha defensat que "l'exigència" en el club i la plantilla "és molt gran". "No ens conformem mai amb guanyar, perdre ens fa mal i molt, més que en qualsevol altre club del món. És el que ens fa tornar a guanyar i jo estic segur que tornarem a guanyar i ho farem gràcies al suport de la nostra afició", ha insistit.
A més a més, ha valorat la roda de premsa del president del club madridista, Florentino Pérez, qui va parlar d'una "confabulació de mals periodistes" contra l'entitat i va carregar amb duresa contra els mitjans. "Qualsevol madridista que va escoltar ahir el nostre president està molt d'acord a defensar els interessos del Reial Madrid i dels seus socis", ha opinat.
"Em sorprèn sentir que aquest club toca fons, no ho entenc; aleshores, els altres clubs què toquen?. A mi se m'escapa. No hem estat 50 anys sense guanyar res. Ho he dit sempre: si el Reial Madrid és on és, és per l'inconformisme, perquè a nosaltres no ens és igual guanyar una Copa d'Europa, l'any següent ja estem pensant en la següent i ara que no l'hem guanyat, igual", ha explicat.
Així, Arbeloa ha dit que no sap "si algú s'atreviria a afirmar que el Reial Madrid no guanyarà res l'any vinent". "Jo no m'atreveixo a fer-ho. I per això no entenc gaire aquestes anàlisis d'inestabilitat institucional, de desastre, de vestidor desunit. Perquè crec que el Reial Madrid fa molt temps que fa moltes coses bé. És un club sanejat, amb molta estabilitat, molt ben dirigit, amb grandíssims jugadors", afirmat.