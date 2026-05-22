Álvaro Arbeloa no continuarà al Reial Madrid: "Me'n vaig agraït"

MADRID 22 maig (EUROPA PRESS) -
El tècnic del Reial Madrid, Álvaro Arbeloa, ha confirmat aquest divendres que no continuarà en el conjunt madridista, del qual s'acomiada "agraït" amb el club i amb uns jugadors que l'han fet "gaudir cada dia i ser millor entrenador avui".
"Me'n vaig del Reial Madrid amb molt agraïment cap als meus jugadors. M'han fet millor, m'han fet gaudir cada dia, aprendre moltíssim i ser millor entrenador avui del que era aquell 12 o 13 de gener, així que molt agraït també", ha assenyalat Arbeloa en la roda de premsa.
El de Salamanca ha donat les gràcies a Florentino Pérez i a José Ángel Sánchez "per l'oportunitat" que li han donat i "a totes les persones que envolten el primer equip". "Me'n vaig del Reial Madrid agraït perquè durant aquests últims vuit anys he pogut conèixer millor el club, he tractat amb moltíssimes persones i me'n vaig deixant molts amics. Molt feliç i tant de bo algun dia pugui tornar", ha subratllat.
El tècnic ha recalcat que "gairebé totes les coses, per no dir totes" les que li ha tocat viure en aquesta etapa l'han fet "créixer com a entrenador i com a persona". "He tingut relació amb tots els meus jugadors. He tingut moltes converses, els he escoltat, ells m'han escoltat a mi, i hi ha vegades que hem estat d'acord, d'altres que no, però això forma part de la vida tant d'entrenador com de jugador", ha remarcat.
"La sort que tinc és que he estat on han estat ells. Els ho vaig dir el primer dia, sé què vaig sentir, sé quina és la vostra situació perquè he passat per on sou vosaltres i us entenc. Moltes vegades, com és normal, la seva visió és molt diferent i per mi és més fàcil posar-me a la seva pell que per ells posar-se a la meva. Això és natural, passarà sempre en la relació entre entrenador i jugador", ha reblat.