Arbeloa: "És un dia especial però soc conscient de la responsabilitat que tinc"

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El nou entrenador del Reial Madrid, Álvaro Arbeloa, ha comentat aquest dimarts que és "un dia especial", però que és conscient de la "responsabilitat" que comporta aquesta feina, i ha confessat que el club li va comunicar la notícia "minuts abans" del comunicat oficial.
"Per a mi és un dia especial, com ho ha estat cada dia que he format part del Reial Madrid. Tinc 42 anys, 20 en aquesta casa i cada dia que he estat al millor club del món i de la història ha estat especial. Avui per descomptat n'és un, però soc conscient de la responsabilitat que tinc", ha afirmat el nou entrenador del Reial Madrid.
Arbeloa ha confessat que li van comunicar dilluns a la tarda que volien que "agafés la responsabilitat" i el càrrec d'entrenador del primer equip, "minuts abans que sortís el comunicat oficial". "És clar que vaig parlar amb en Xabi. Tots sabeu l'amistat que ens uneix i com l'aprecio i estimo, i sé que és mutu", ha afegit.
Sobre la durada del contracte, el salamantí ha recalcat que fa 20 anys que és al club i que hi serà "fins que el Reial Madrid vulgui que hi sigui". "Això és casa meva, així ho sento i així serà sempre", ha reblat.