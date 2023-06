Aragonès felicita al FC Barcelona Femení per guanyar la Copa d'Europa i subratlla el seu paper com a "referents"

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha felicitat aquest dissabte al FC Barcelona Femení per guanyar la seva segona Copa d'Europa i ha subratllat el seu paper com a "referents".

"Enhorabona per aquesta segona Copa d'Europa FC Barcelona Femení! Quina remuntada, quina temporada i quin triplet! Sou referents per a nenes, nens i un orgull pel país", ha dit des d'Eindhoven, on ha assistit al partit, en un tuit recollit per Europa Press.

Aragonès rebrà aquest diumenge a les 18 hores al Palau de la Generalitat a les jugadores, que després també seran rebudes per l'alcaldessa de Barcelona en funcions, Ada Colau, a l'Ajuntament.