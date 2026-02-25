Apel·lació desestima el recurs del Benfica i Gianluca Prestianni no jugarà al Bernabéu

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El Comitè d'Apel·lació de la UEFA ha desestimat aquest dimecres el recurs interposat pel SL Benfica portuguès perquè el jugador argentí Gianluca Prestianni pogués disputar el partit corresponent a la tornada dels play-offs de la Lliga de Campions que disputen els portuguesos contra el Reial Madrid a les 21.00 hores al Bernabéu.
"Es confirma la decisió del Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA del 23 de febrer del 2026. El senyor Gianluca Prestianni queda suspès provisionalment per al següent partit de competició de clubs de la UEFA", ha afirmat l'organisme a través d'un comunicat.
Aquesta mesura arriba arran de la decisió del comitè dilluns passat de suspendre provisionalment amb un partit l'argentí per "comportament discriminatori" després que el jugador del Reial Madrid Vinícius Júnior denunciés al col·legiat del partit de l'anada de la setmana passada que l'havia insultat de manera racista.
El Benfica, que defensa la innocència del seu futbolista, va presentar una apel·lació amb l'esperança de comptar amb l'argentí al Bernabéu. No obstant això, l'organisme de la UEFA ho desestima i Prestianni, que havia viatjat a Madrid amb l'expedició portuguesa per al matx, no podrà saltar al terreny de joc amb els seus companys.