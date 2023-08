Andreas Kron es porta una altra etapa plujosa i difícil per Barcelona

MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danès Andreas Lorentz Kron (Lotto Dstny) ha guanyat aquest diumenge la segona etapa de la Volta a Espanya, celebrada sobre 181,8 quilòmetres entre Mataró i Barcelona i amb el Castell de Montjuïc com a meta, on hi ha hagut moments de relaxació després d'una jornada tensa i amb caigudes, com de l'eslovè Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Amb un temps final de 4:22:44, Andreas Kron s'ha imposat a la pujada definitiva al voltant de l'Estadi Olímpic Lluis Companys, fent bé un atac a 3,7 km de la meta.

Encara que l'escamot ha acabat l'etapa més de 6 minuts després del guanyador, l'italià Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) ha guanyat el mallot vermell com a nou líder global.

La polèmica dels temps de referència ha acompanyat a l'escamot durant tota l'etapa: la borrasca 'Betty' ha tornat a omplir els cels barcelonins i la visibilitat ha estat escassa.

Després de les queixes realitzades durant la primera etapa, especialment notòria la del belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), la direcció de la Volta ha reaccionat.

Així, els seus responsables han decidit que per a la classificació general es registressin els temps que hi hagués a 9 quilòmetres d'una meta que si repartiria bonificacions.

Les protestes de diversos 'gallitos' havien instigat aquesta postura validada per Javier Guillén, director general de la Volta, i pel seu equip d'assistents.