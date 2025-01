Ancelotti: "Si Dani Olmo juga, li haurem de treure part de la seva qualitat"

"Ho farem, no bé, molt bé"

MADRID, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, ha assegurat que si Dani Olmo disputa aquest diumenge la final de la Supercopa d'Espanya li hauran "d'intentar treure una mica de la qualitat que té" amb un bon treball defensiu, i ha afirmat que hauran de treballar en "l'equilibri" de l'equip per tenir opcions.

"És un partit que no és previsible. Tenim molt clar el que hem de fer per reduir el risc, però el resultat ningú el pot predir. El que podem controlar nosaltres és l'actuació en el partit. Estic convençut que demà actuarem bé. No bé, molt bé. Però això no determina al 100% el resultat, per res", va declarar en roda de premsa.

En aquest sentit, va recalcar que arriben "bé", amb "molta il·lusió i moltes ganes com sempre abans d'una final". "Els petits problemes que hem tingut en el partit contra el Mallorca s'han resolt i tots els jugadors estan disponibles. Arribem com sempre, amb molta il·lusió i tenint en compte les dificultats, però preval la confiança que tenim, com sempre, en les finals", va indicar.

A més, el tècnic italià va recalcar que en els clàssics "preval la qualitat sobre l'equilibri de l'equip, preval la jugada individual al joc col·lectiu". "Hi ha un munt de qualitat individual en el camp que preval sobre el joc col·lectiu. Un aspecte important del partit de matí serà l'equilibri, el treball col·lectiu que és sol defensa. Si tu defenses bé, hi ha més possibilitat de guanyar", va subratllar.

El duel arriba després del 0-4 encaixat pels madridistes al Bernabéu en la primera volta. "Cal pensar en el que va passar al primer partit perquè ens van guanyar. Hem fet una avaluació bastant clara del que va passar: comencem bé el partit, després vam tenir problemes a la segona part. Haurem d'intentar repetir les coses bones que vam fer i evitar els errors de la segona part. El clàssic és sempre un clàssic, i a més hi ha encara més pressió quan és una final. Hem jugat moltes vegades contra el Barcelona i una final contra el Barcelona és sempre una cosa especial", va insistir.

"És una derrota, la temporada continua. És una final. Estem molt a prop d'un altre títol. Òbviament, pensem en positiu, però som conscients que en el futbol tot pot passar, sobretot quan el rival és fort i competeix molt bé com ha competit sempre el Barcelona en aquests tipus de partits. L'equip ha millorat, ningú ho pot negar. Una derrota no seria bona, però l'equip no torna enrere, continua endavant", va prosseguir.

En aquella ocasió, l'arriscada estratègia de Hansi Flick amb el fora de joc va donar els seus fruits als blaugranes. "És un aspecte important que hem vist i que hem de contrarestar", va apuntar Ancelotti. "El Barcelona és un rival històric. Els partits que juguem contra ells sempre són molt competits, molt difícils. És difícil per a nosaltres, és difícil per a ells. El resultat del partit no es pot preveure", va afegir.

El preparador blanc també va insistir en el "valor" de la Supercopa d'Espanya "a nivell estadístic". "La temporada en la qual guanyem la Supercopa surt molt bé, perquè també guanyem LaLiga i la Champions. La temporada en la qual no guanyem la Supercopa, no guanyem LaLiga ni la Champions. És un partit que et dona molta més motivació i més dinàmica per seguir bé en la temporada", va manifestar.

També va treure importància a la possibilitat que jugui i marqui Dani Olmo, després que el Barça va aconseguir la cautelaríssima del Consell Superior d'Esports (CSD). "Passaria que no hem estat capaços de posar fre a un jugador que és molt fort i que tothom ho sap. Si Dani Olmo juga, el que hem de pensar és intentar treure-li una mica de la qualitat que té amb la nostra defensa", va explicar.