Ancelotti respon a Simeone: "Suposo que són espines que fan mal"

MADRID 18 gen. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, ha assegurat que les paraules de Diego Pablo Simeone respecte a l'arbitratge de la Copa del Rei al Santiago Bernabéu potser es deuen al fet que hi ha "espines que fan mal", i ha afirmat que aquest equip " està viu i lluitarà fins al final" per LaLiga EA Sports, en la qual comença "un moment important" aquest diumenge davant de la UD Las Palmas a casa a l'inici de la segona volta.

"Són coses que de vegades es diuen per a la galeria. Crec que tothom del futbol és conscient del que ha representat el Reial Madrid en aquests 125 anys d'història. Tothom del futbol ho té molt clar. Suposo que són espines que fan mal", va declarar en una roda de premsa sobre les declaracions del tècnic de l'Atlètic de Madrid, que, preguntat pel penal no xiulat al jugador del Celta Williot Swedberg en el duel de Copa davant del Reial Madrid, va dir que aquesta mena "d'episodis" es repeteixen "des de fa 100 anys" a la casa blanca.

No obstant això, no va voler respondre a la pregunta de si ell estaria assegut a la banqueta si hagués enllaçat una ratxa de cinc punts de 21 a LaLiga com el FC Barcelona. "És millor que no et contesti. Jo crec que a cadascú el que és seu. Crec que la feina d'entrenador, com he dit, no és senzilla, però és millor tenir aquest problemes en aquesta banqueta que en d'altres", va indicar.

En aquest sentit, va reconèixer que sent el suport del club. "Tinc una relació molt bona amb el president, amb José Ángel Sánchez i amb tot el club, no tinc cap problema. Em sento recolzat en tots els moments des que he arribat aquí, i serà així fins a l'últim dia. Continuem treballant junts, intentant fer el millor, com sempre. No em molesta per res que em qüestionin perquè és part de la meva feina", va manifestar.

Tampoc va esquivar parlar de les xiulades rebudes per ell i per alguns jugadors al Bernabéu després de la derrota a la Supercopa d'Espanya davant dels blaugranes. "Sempre cal millorar i aprendre. M'agraden les coses noves, m'agrada aprendre, m'agrada mirar al nou que surt. Quan creus que ho saps tot, comences a baixar el teu nivell. Hi ha moltes coses que haig de millorar. La responsabilitat d'un entrenador és que el seu equip jugui bé al futbol; de vegades ho hem fet i de vegades, no, i aquí hem de millorar", va subratllar.

Havent de jugar tres dies després del duel davant dels gallecs, va confessar que "no tots s'han recuperat", i que per això ha "baixat una mica la intensitat" a l'entrenament. "Hem fet només una mica de treball tàctic, res més, però crec que es recuperaran. Moltes vegades em queixo del calendari, que no hi ha gaire a fer. Un partit a dos quarts de deu a l'agost ho puc entendre, perquè fa molta calor, però un partit a dos quarts de deu al gener, una mica menys", va assenyalar.

Per això, va alertar del perill de confiar-se aquest diumenge davant de Las Palmas. "És un partit com tots els de LaLiga: cal competir, cal lluitar, tenint en compte que hem d'estar aquí per competir LaLiga. És un moment important perquè comença el segon tram de la temporada, estem prop de la primera posició. És el moment per sumar punts, tenint en compte la força del rival, que ho està fent bé", va expressar.

Finalment, Ancelotti va afirmar que Vinícius "està més tranquil". "Crec que ha après del que ha passat amb la targeta vermella. El trobem a faltar perquè és un gran jugador", va declarar, abans de parlar de Kylian Mbappé. "No sé si és més líder o no, però crec que cada dia que passa busca més protagonisme al camp. Crec que no ha canviat la seva actitud fora del camp, en els entrenaments, és molt humil. Ha pujat molt el seu protagonisme en el camp, mostrant un nivell molt alt. Això ens ajuda. El seu període d'adaptació ha acabat, ho vaig dir fa un mes. A cada partit sembla que puja el seu nivell", va asseverar.