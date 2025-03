Ancelotti: "No estem en la situació ideal, però estem molt a prop"

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, ha assegurat que tot i que "no" estan "en la situació ideal" aquesta temporada, però sí que estan "molt a prop", a només tres punts del liderat de LaLiga EA Sports i amb la final de Copa del Rei i les cambres de Lliga de Campions encarrilades amb les seves victòries als partits d'anada, i espera que l'equip pugui tornar "a la bona línia" davant del Rayo Vallecano després "d'una davallada aïllada" davant del Reial Betis.

"Estem llestos per lluitar tots els partits, a totes les competicions, tenint en compte el desgast que hi ha. Estic molt més tranquil per al partit de demà, perquè hem tingut cinc dies de descans que abans del partit contra el Betis, quan vam jugar dimecres a la nit, vam tornar a Madrid a les tres del matí de dijous, i vam jugar dissabte a Sevilla. Òbviament, a nivell físic i mental, costarà més. Hem de tenir en compte també això", va declarar en roda de premsa.

A més, va destacar la bona situació de l'equip. "Estem molt a prop; no estem en la situació ideal, però estem molt a prop d'una final de la Copa del Rei, molt a prop del liderat a LaLiga i molt a prop dels quarts de final de Champions. No és la situació ideal, perquè ideal seria ser líder a LaLiga, però estem molt a prop i llestos per lluitar", va indicar.

A banda, el tècnic italià va reconèixer la seva decepció per la derrota davant del Reial Betis. "Em va decebre el partit a Sevilla, perquè veia que l'equip estava en un bon moment. No m'esperava aquesta davallada, però per sort crec que ha estat una davallada aïllada, perquè després reaccionem molt bé al partit contra l'Atlètic. De vegades, en una temporada tan exigent i en un moment tan exigent, no es pot estar a tots els partits al 100%. M'he decebut per això, perquè la dinàmica era bona. Reaccionem bé i tant de bo puguem tornar a la bona línia que vam tenir abans del partit contra el Betis", va manifestar.

Així, espera que el conjunt blanc reaccioni davant del Rayo Vallecano, que "ho està fent molt bé". "És un equip valent, ben treballat, ben organitzat, intens. El partit exigirà molta intensitat, hem d'estar preparats i continuar la lluita per LaLiga. Sumar punts seria vital, molt important. Crec que estem bé, hem tingut temps per recuperar-nos bé del partit de dimarts. Tant de bo pugui sortir un bon partit", va expressar.

Sobre el protagonisme de Rodrygo en les últimes trobades, va afirmar que no fa "un balanç cada dia" del que fan els seus jugadors. "De vegades Rodrygo destaca més, de vegades és Vini, de vegades és Bellingham, de vegades és Mbappé. Vull estar focalitzat en el treball de l'equip. Per mi és important que tot l'equip treballi bé a nivell defensiu o ofensiu. De vegades hi ha més protagonisme d'alguns comparant-ho amb els altres, però no és tan important. No hi ha enveja a l'equip; si Rodrygo destaca més, els altres estan contents. Això és molt important", va subratllar.

D'altra banda, Ancelotti va restar importància a la discreta actuació de Kylian Mbappé en el duel de Lliga de Campions davant de l'Atlètic de Madrid. "El que veiem és que contra l'Atlètic no ha fet el que va fer contra el City: contra el City va marcar tres i contra l'Atlètic no va marcar. Crec que, a nivell general, ho està fent molt bé, estem molt contents amb ell. Hem de tenir en compte, i també ell ho té en compte, que no sempre està al seu millor nivell", va assegurar.

Respecte a l'uruguaià Fede Valverde, va afirmar que està "disponible" i que és un jugador capaç de "córrer i marcar la diferència". "Va arribar just al partit contra l'Atlètic de Madrid. El partit va sortir bé, ha millorat, està en una bona condició i pot jugar. Sé perfectament on li agrada menys jugar, que és com a extrem dret, li agrada molt jugar com a pivot, com a doble pivot o com a interior, com a lateral. En el futur ell serà un dels millors, ja ho és, perquè és el millor lateral del món, és el millor mitjà del món... Crec que la seva carrera és al mig del camp, no com a lateral", va advertir.

També va explicar que el croat Luka Modric "pot jugar perfectament demà i jugar també dimecres". "No té problema de recuperació. Em sorprèn, perquè veig el que fa tots els dies, com es prepara l'entrenament, com actua l'entrenament... És un exemple que els joves han de seguir", va insistir.

A més, va reconèixer que Eduardo Camavinga "no ha tingut continuïtat en aquesta temporada". "Ha tingut dues lesions molt importants, una a l'agost, abans de la final de la Supercopa, i una al partit contra el Liverpool, que el van deixar fora pràcticament tres mesos i mig. Aquí et costa més agafar continuïtat i tornar al nivell habitual. Està a poc a poc millorant el seu nivell. En els últims partits ha patit una mica dolors d'esquena que no li han permès jugar al 100%, però per la necessitat que tenia l'equip ha aguantat. Jo crec que abans del final de temporada tornarà a la seva millor versió", va explicar.

Finalment, Ancelotti va felicitar les periodistes i les dones en general pel Dia Internacional de la Dona, que coincideix a més amb l'aniversari del president madridista, Florentino Pérez. "He parlat amb ell, l'he felicitat. És un dia important per a ell, li he dit 'gaudeix d'aquest dia'. El que vol és el bé de Reial Madrid, que l'equip ho faci bé, no em demana res d'especial. Des que vaig arribar aquí el que em demana que és guanyar els partits, guanyar títols. Guanyar és el petit regal que li podem fer demà, tant de bo puguem regalar-li alguna cosa al final de la temporada", va finalitzar.