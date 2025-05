Ancelotti entrenarà la selecció del Brasil fins al Mundial del 2026

MADRID 12 maig (EUROPA PRESS) -

L'italià Carlo Ancelotti, actual entrenador del Reial Madrid, dirigirà la selecció del Brasil a partir del mes de juny i fins al Mundial del 2026, segons ha confirmat la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) aquest dilluns.

"La millor selecció nacional de la història del futbol ara estarà dirigida per l'entrenador més exitós del món. Carlo Ancelotti, sinònim de conquestes històriques, ha estat anunciat aquest dilluns pel president de la CBF, Ednaldo Rodrigues, com a nou entrenador de la selecció brasilera. Dirigirà el Brasil fins al Mundial del 2026 i entrenarà l'equip en els dos pròxims partits de classificació, davant l'Equador i el Paraguai, el mes vinent", ha indicat la CBF per les xarxes socials.