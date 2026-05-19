Ancelotti convoca Neymar amb el Brasil per al Mundial

Vinícius, Raphinha i Endrick també hi seran
MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -
El davanter del Santos Neymar Jr. ha entrat a la llista de convocats oferta pel seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, per al Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic 2026, una cita en la qual també hi seran el davanter del Reial Madrid Vinícius Jr., el del FC Barcelona Raphinha i Endrick, atacant madridista cedit a l'Olympique de Lió.
D'aquesta manera, l'exfutbolista del Barça, de 34 anys i que no juga amb la 'canarinha' des del 2023, tindrà l'oportunitat de disputar la seva quarta Copa del Món, en la qual el Brasil aspira a aixecar el seu sisè trofeu, el primer des del 2002.
Així ho ha anunciat aquest dilluns Ancelotti, que viurà el seu primer Mundial com a seleccionador, en una conferència de premsa multitudinària al Museu do Amanha de Rio de Janeiro, en la qual ha anunciat la convocatòria dels 26 jugadors que disputaran el torneig.
--LLISTA DE CONVOCATS DEL BRASIL.
PORTERS: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) i Weverton (Grêmio).
DEFENSES: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibáñez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (París Saint-Germain) i Wesley (Roma).
MIGCAMPISTES: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) i Lucas Paquetá (Flamengo).
DAVANTERS: Endrick (Olympique de Lió), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (Bournemouth) i Vinícius Jr. (Reial Madrid).