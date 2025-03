Ana Peleteiro, bronze en triple salt al Mundial d'Atletisme en pista coberta

MADRID 22 març (EUROPA PRESS) -

L'atleta espanyola Ana Peleteiro ha conquistat la medalla de bronze a la final de triple salt del Campionat del Món d'Atletisme en pista coberta, que s'està disputant a Nanjing (Xina), i aconsegueix així la primera joia per a Espanya al campionat.

La gallega, amb un salt de 14,29 metres, va completar un podi que va liderar la cubana Leyanis Pérez (14,93) per davant del seu compatriota Liadagmis Povea (14,57). Amb això, aconsegueix el seu tercer bronze mundial indoor després dels de Birmingham 2018 i Glasgow 2024 i la seva novena medalla internacional.

Peleteiro, or en el passat Europeu d'Apeldoorn, va començar el concurs amb un primer intent 14.24 metres, deixant-se 21 centímetres a la taula després que la Liadagmis Povea va obrir el concurs amb 14.56 metres. Posteriorment, Leyanis Pérez va iniciar la seva participació anant-se gairebé fins als 15 metres, amb un salt de 14.93 metres que la va posar al capdavant i que va deixar l'espanyola en posició de bronze.

La de Ribeira es va assentar a llocs de podi amb un segon i un tercer intents de 14,29 que no va millorar ni a la cambra (14,02) ni al cinquè (14,10). El sisè salt de la dominiquesa Thea Lafond, defensora del títol i campiona olímpica, es va quedar en 14,18 metres i Peleteiro es va assegurar el metall.

Per la seva banda, Marta García, que va fregar el bronze en l'Europeu indoor d'Apeldoorn, va ser setena a la final dels 3.000 metres. A 2:53.59 el primer mil, va aguantar a la meitat de grup, i va passar pel 2.000 en 5:54. Mancant 400 metres va arribar l'atac de les etíops que va trencar el grup, amb la lleonesa quedant-se sempre en posició de finalista, aguantant el seu setè lloc fins al final (8:40.80).

Així, va acabar com a segona europea, només superada per la campiona d'Europa indoor en Apeldoorn, la irlandesa Sarah Healy, en sisena posició (8:40.00); l'etíop Freweyni Hailu es va proclamar campiona (8:37.21). García millora el seu desè lloc de l'any passat a Glasgow 2024 on, malgrat córrer lleugerament més ràpid (8:40.34), va finalitzar en desena posició.