Ana Alonso guanya el bronze en esquí de muntanya a Milà-Cortina

MADRID 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'andalusa Ana Alonso ha donat la primera medalla a la delegació espanyola present en els Jocs Olímpics d'Hivern que es disputen a Milà i Cortina d'Ampezzo (Itàlia) després de sumar el bronze en la prova d'esprint d'esquí de muntanya.
Ana Alonso, que a l'octubre va patir un greu accident entrenant, s'ha classificat per lluitar per les medalles per temps i en la final ha anat de menys a més després d'anar remuntant i acabar en la tercera posició per donar així la sisena medalla dels Jocs d'Hivern a Espanya.