AMP.- Iceta demanarà al TAD que suspengui cautelarment Rubiales

Diu que el CSD presentarà l'escrit amb "immediatesa" i recorda que Rubiales està suspès per la FIFA



BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha explicat que el Consell Superior d'Esports (CSD) instarà al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) suspendre cautelarment el president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, en aplicació de l'article 102 de la Llei de l'Esport fins que es resolgui l'expedient obert que l'afecta.

Ho ha dit després que el TAD hagi qualificat aquest divendres de falta "greu" el petó donat sense permís a la jugadora Jenni Hermoso per part de Luis Rubiales, president de la RFEF i que ara està sota suspensió de la FIFA, una decisió del tribunal que Iceta ha dit que accepta encara que no comparteix.

Iceta ha defensat que per al Govern central i el CSD les actuacions de Rubiales mereixen la qualificació de "molt greus", i ha recordat que en no ser considerat així el consell no pot suspendre'l de les seves funcions i per això s'ha advocat per instar el TAD que ho faci amb les atribucions que li atorga aquest article de la Llei de l'Esport com a mesura cautelar.

El ministre ha assenyalat que el Govern central, les jugadores, la FIFA i la societat han dit que "s'ha acabat", i ha parafrasejat les paraules de la jugadora Aitana Bonmatí en rebre el premi a millor jugadora de la UEFA en les que deia textualment que com a societat no s'ha de permetre que hi hagi abús de poder ni faltes de respecte en una relació laboral.

Ha subratllat que no es "toleraran les faltes de respecte als drets de les dones", i ha cridat a tota la societat a prevenir i aïllar aquest tipus de comportament, assenyalant que aquells que no es comprometin amb la plena igualtat no han de tenir responsabilitat en el món de l'esport.

Iceta ha subratllat que el CSD presentarà "amb immediatesa" l'escrit per instar el TAD que suspengui cautelarment Rubiales, però ha dit que la data en la que es reunirà el tribunal no depèn del Govern central.

Preguntat per si Rubiales podria tornar al seu càrrec després de la resolució provisional del TAD, Iceta ha recordat que "no" perquè la FIFA li va imposar una suspensió de 90 dies, i ha dit que el Govern espanyol defensarà la imatge i la dignitat del futbol espanyol.