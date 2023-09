Luis Rubiales renuncia al càrrec de president de la RFEF

També ha dimitit de la seva vicepresidència a la UEFA



MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El president deposat de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha transmès aquest diumenge al president interí, Pedro Rocha, la seva renúncia definitiva al càrrec presidencial de la RFEF, després de setmanes de polèmica pel seu comportament durant la final del Mundial femení.

Així ho ha comunicat el propi Rubiales a través d'una carta oberta, difosa des del seu compte a la xarxa social X (antiga Twitter). "També li he informat que he fet el mateix amb el meu càrrec a UEFA, perquè el meu lloc en la vicepresidència pugui ser substituït", ha precisat.

"Després de la veloç suspensió realitzada per FIFA, més la resta de procediments oberts contra la meva persona, és evident que no podré tornar al meu càrrec. Insistir a quedar-me a l'espera i aferrar-me a això no contribuirà a res positiu, ni a la Federació ni al futbol espanyol", ha afegit en la carta.

Sense esmentar la jugadora Jenni Hermoso ni el petó que li va donar sense permís el 20 d'agost a Sídney (Austràlia), Rubiales ha insinuat ingerències en el seu cas: "Entre altres coses, perquè hi ha poders fàctics que impediran la meva tornada. Aquí està la gestió del meu equip i, sobretot, la felicitat que em porto per l'enorme privilegi d'aquests més de cinc anys al capdavant de la RFEF".

"No vull que el futbol espanyol pugui resultar perjudicat per tota aquesta campanya tan desproporcionada i, sobretot, prenc aquesta decisió després d'haver-me assegurat que la meva marxa contribuirà a l'estabilitat que permetrà que tant Europa com Àfrica segueixin unides en el somni de 2030, que permetrà portar al nostre país el major esdeveniment del món", ha precisat.

"Haig de mirar endavant, mirar al futur. Ara hi ha quelcom que m'ocupa amb fermesa. Tinc fe en la veritat i faré tot el que estigui a la meva mà perquè prevalgui. Les meves filles, la meva família i la gent que m'estima han sofert els efectes d'una persecució desmesurada, així com moltes falsedats, però també és cert que al carrer, cada dia més, la veritat s'està imposant", ha dit.

"Des d'aquí transmeto a tots els treballadors, assambleïstes, federatius i gent del futbol en general, una forta abraçada, desitjant-los molta sort. Gràcies a tots els qui m'han recolzat en aquests moments", acaba dient en la carta.