El CSD concedeix la cautelar urgent sol·licitada pel Barça per a Dani Olmo i Pau Víctor

MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell Superior d'Esports (CSD) ha estimat aquest dimecres la mesura cautelar urgent sol·licitada pel FC Barcelona i pels jugadors culers Dani Olmo i Pau Víctor, una mesura de "caràcter provisional fins que es resolgui definitivament el recurs d'alçada presentat pel club i els esmentats futbolistes".

Així ho ha indicat el mateix CSD en una nota de premsa, referent a la seva decisió que "suspèn l'Acord de la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació RFEF-LaLiga, amb data a 4 de gener del 2025, i la cancel·lació de les llicències esportives dels referits jugadors".

De la mateixa manera, l'organisme que presideix José Manuel Rodríguez Uribes va matisar en la seva nota que "manté la vigència de tals llicències fins que es resolgui definitivament el present recurs". No en va, el CSD va destacar haver "analitzat el recurs d'alçada, de 52 pàgines, i els més de 60 documents que ho acompanyen".

En aquest sentit, el CSD va dir que l'argumentació del Barça i dels mateixos Olmo i Víctor "assenyala que a la Comissió de Seguiment se li atribueixen exclusivament les funcions d'interpretació de l'aplicació de les clàusules del Conveni de Coordinació RFEF-LaLiga, vigilar el compliment dels pactes i promoure quantes altres activitats tendeixin a la major eficàcia del Conveni".

"Qüestionen, per tant, que la Comissió de Seguiment tingui competències per concedir o no concedir el visat previ ni la llicència definitiva dels jugadors de futbol professional, apreciant indicis de nul·litat de ple dret en l'Acord de la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació RFEF-LaLiga", va indicar el CSD.

"Sense perjudici de les al·legacions que se sol·licitin per a la resolució del fons de l'assumpte", d'acord amb la nota, el CSD va observar "la possible concurrència d'una causa de nul·litat de ple dret i l'existència de perjudicis immediats i de difícil reparació, que afectarien als drets reconeguts en la vigent Llei de l'Esport als futbolistes Dani Olmo i Pau Víctor i a la seva seguretat jurídica".